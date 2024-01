Bubník, Kobranov, Roziňák. Ulice dostanou jména hokejistů vězněných komunisty

„Jde o příběh komunistického bezpráví, který nesmí být zapomenutý. Jsme potěšeni, že ulice na Nové Waltrovce ponesou jména hrdinů z olympiády ve Svatém Mořici a z hokejových šampionátů 1947 a 1949. Věříme, že se na takové adrese bude dobře bydlet i obyvatelům této nové městské čtvrti,“ uvedl vedoucí projektového řízení firmy Penta Real Estate Martin Mafka.

Centrální náměstí nové čtvrti ponese jméno stříbrného medailisty z olympijských her ve Svatém Mořici z roku 1948 a mistra světa z roku 1949 Augustina Bubníka, kterého komunistický režim spolu s dalšími deseti reprezentanty v roce 1950 odsoudil ve vykonstruovaném procesu za špionáž a vlastizradu. Předtím jim zakázal odjet na mistrovství světa do Londýna obhajovat titul.

Bubník byl odsouzen na 14 let, v roce 1955 dostal milost, ale do reprezentace a nejvyšší soutěže se už vrátit nemohl a stal se trenérem.

Jedna z ulic Nové Waltrovky ponese jméno Vladimíra Kobranova, rovněž nositele stříbra ze Svatého Mořice a dvojnásobného mistra světa. Kobranov byl odsouzen na deset let, propuštěn rovněž v roce 1955 a následně se po přechodném zákazu vrátil na led, nikoliv však do reprezentace.

Další ulici dá jméno Václav Roziňák, rovněž stříbrný olympijský medailista z her v roce 1948 a dvojnásobný světový šampion z let 1947 a 1949. Po odsouzení k deseti letům i on vězení opustil v roce 1955 a v roce 1968 emigroval do Švýcarska.

Pojmenování už podle firmy podpořila magistrátní místopisná komise a schválila městská rada. Krok ocenil primátor Bohuslav Svoboda (ODS), starostka Prahy 5 Radka Šimková (Praha 5 Sobě) a prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik.

Projekt Nová Waltrovka navazuje na dřívější výstavbu Penty v areálu bývalé továrny na letecké motory Walter. Mezi lety 2014 a 2021 tam firma postavila novou čtvrť se 700 byty a kancelářské budovy. Nyní výstavba pokračuje na území směrem k Radlicím, společnost zatím dokončila hotel a dvě kancelářské budovy. V severní části lokality pak postupně vyrostou rezidenční domy s přibližně pěti stovkami bytů.

