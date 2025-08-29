Muž údajně zastrašoval střelbou romské kopáče, případ prověřuje policie

  17:12
Policie prověřuje případ střelby brokovnicí v Nové Vsi u Prahy, kterou opilý muž údajně hrozil romským dělníkům při výkopových pracích. Podle serveru romea.cz, který na případ upozornil, jim muž vyhrožoval zastřelením. Z legálně držené zbraně střílel do vzduchu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Incident se stal minulé pondělí večer. „Podle všeho mělo dojít k tomu, že jeden z místních obyvatel slovně apeloval na dělníky, kteří v rámci výkopových prací v obci kolem 20. hodiny začali zhutňovat zeminu tzv. žábou, a žádal je, aby s pracemi přestali. Ti údajně nereagovali, a tak si přinesl legálně drženou zbraň, z níž vystřelil na veřejně přístupném místě asi třikrát do vzduchu,“ popsala incident policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Dechová zkouška u muže, který střílel, podle ní prokázala, že byl pod vlivem alkoholu. Při domovní prohlídce pak policisté našli další zbraně, které jim muž dobrovolně vydal, doplnila mluvčí.

Rasistické nadávky a hrozba smrtí. Za výhrůžky romské rodině muže stíhá policie

Kriminalisté podle Suchánkové zahájili úkony trestního řízení pro možné podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování, prověřování zatím nebylo ukončeno.

Dělníci, kteří v obci pracovali od 6. srpna, podle serveru romea.cz čelili slovním útokům také od starosty obce Jiřího Melichara. Majitel stavební firmy serveru řekl, že starosta urážel stavební dělníky kvůli jejich původu a otevřeně jim dával najevo, že je v obci nechce.

„Říkal jim, že jsou černí negramoti, že odtud brzy vypadnou a že je tam nikdo nechce,“ řekl majitel stavební firmy serveru. Starosta Melichar na žádost o vyjádření v pátek uvedl, že je na dovolené a bude reagovat v pondělí.

29. srpna 2025  17:12

