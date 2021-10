Prodloužení kolejí na Libuš vyjde na 300 milionů, stavět se bude 14 měsíců

Trať postaví za 304,17 milionů korun firmy OHLA ŽS a STRABAG Rail.



„Pokud vše půjde, jak má, brzy zahájíme stavbu tohoto 1,7 kilometru dlouhého úseku, který výhledově čeká prodloužení až k budoucí stanici metra D Nové Dvory. Zároveň je skvělá zpráva pro městskou kasu, že 85 procent finančních prostředků získáme z dotací Evropské unie z Operačního programu Doprava,“ uvedl náměstek pražského primátora a předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr (Praha Sobě).



Samotná stavba dvoukolejné tramvajové trati o délce 1,7 kilometru by podle technického ředitele DPP Jana Šurovského měla trvat 14 měsíců. První cestující by se tak mohli po nové trati svézt nejpozději na konci jara roku 2023, dodal Scheinherr.



Trať se zastávkami Modřanský vodojem, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a Libuš naváže na stávající obratiště Sídliště Modřany, odkud povede podél ulice Generála Šišky k sídlišti Libuš a křižovatce s Novodvorskou ulicí.

Po Novodvorské pak trať povede k plánované stanici metra D Libuš. U autobusové zastávky Pavlíkova bude zatím končit úvratí, DPP tam nicméně připravuje dočasnou smyčku. Ta bude sloužit do doby, než bude zprovozněná trať až na Nové Dvory.



Smyčku Libuš si dopravní podnik podle své mluvčí postaví sám, podle plánů v termínu shodném s dokončením stavby nové tramvajové tratě Modřany – Libuš.

„Toto řešení DPP umožní nasazovat na tuto trať jednosměrné tramvaje místo obousměrných,“ vysvětlila mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Prodloužení tramvajové trati až do Nových Dvorů lze podle DPP očekávat zhruba v horizontu pěti let. Tramvaje tak budou jezdit do lokality, ve které Praha plánuje novou zástavbu. Tu by měla zajišťovat městská Pražská developerská společnost.

DPP připravuje také další prodloužení tramvajových tratí. V září získal stavební povolení na prodloužení trati z Divoká Šárky na sídliště Dědina. Stavět by se mělo začít v příštím roce.



Podnik již buduje prodloužení trati z Barrandova do Holyně, která bude posléze protažena do Slivence. Nedávno dokončil také novou smyčku na Zahradním Městě a zprovoznil prodlouženou trať z Pražského povstání na Pankrác. Plánuje se i trať z Kobylis do středočeských Zdib.