Parkoviště pod Novou scénou je opět otevřené, pojme až 204 aut

Cena za stavební práce se navýšila zhruba o 39 milionů Kč na 204,2 milionu korun bez DPH, vyplývá ze smluvní dokumentace.

Rekonstrukce parkovacího objektu začala v dubnu 2020 a hotová je od letošního listopadu. Důvodem úprav byl nevyhovující technický stav objekt pod piazzettou ND. „Znovuotevření garáží je ukončením první významné etapy celkové rekonstrukce a modernizace prostoru nové scény a dvou provozních budov Národního divadlo,“ uvedl ve čtvrtek Burian.

Rekonstrukci označil ředitel ND za technicky náročnou. To potvrdil i Tomáš Rys ze společnosti Strabag. Vzhledem k tomu, že je budova v centru Prahy, byl podle něj problematický mimo jiné transport materiálu. Na nové železobetonové stropní desky a sloupy, které se napojovaly na původní konstrukce, se použilo 2032 metrů krychlových a 258 tun železa, dodal.

Souběh stavby s obdobím pandemie covidu-19 označil už dříve za výhodu provozní ředitel ND Václav Pelouch. Kvůli vládním opatřením souvisejícím se šířením koronaviru v roce 2020 a 2021 bylo divadlo návštěvníkům uzavřeno a nutné bourací práce se tak nepotkávaly s návštěvnickým provozem, uvedl.

204 parkovacích míst, čtyři pro elektromobily

Podle projektu firmy Pontex vzniklo 204 parkovacích míst, z čehož čtyři parkovací stání jsou určená pro elektromobily. V prostorách parkoviště vznikly také tři dobíjecí stanice pro elektromobily. Pod budovou divadla bude moci parkovat rovněž sedm motocyklů. Nové jsou rovněž i vzduchotechnika a elektroinstalace v garážích.

Před rekonstrukcí byl podle ND objekt ve špatném technickém stavu. V konstrukcích byly trhliny, do objektu zatékalo a v nevyhovujícím stavu byla i stropní deska piazetty, tedy náměstí Václava Havla. Nižší byla kvůli rozměrům původních sloupů a jejich rozmístění v budově i kapacita garáží, která se rekonstrukcí o třetinu navýšila.

Národní divadlo má za sebou několikaletou rekonstrukci budov Státní opery a chystá rekonstrukci Nové scény, která byla letos prohlášena kulturní památkou. Úpravy budovy Nové scény by podle dřívějších informací měly začít v polovině roku 2022 a stát by měly asi 700 milionů korun. Hotovo by mělo být o dva roky později. ND má v plánu v příštích letech opravit i přiléhající budovu známou dříve jako Themos, v ní by měla být zkušebna a prostory pro vzdělávací aktivity.