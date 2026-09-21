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První ochutnávka. Toto je nová lanovka na Petřín, takhle vypadá zevnitř

Vítězslav Bureš
  12:18
Lanová dráha na Petřín má svůj velký den. Po dvouleté rekonstrukci se jí opět svezou cestující. Tedy přesněji: v pondělí v podvečer se jí jako první projedou novináři a fotografové, do pravidelného běžného provozu s Pražany a turisty se vrátí v úterý brzy ráno. Server iDNES.cz přináší první ochutnávku toho, jak detailně vypadají nové vozy.

Újezd, pondělí 10 hodin dopoledne. Ke dveřím nástupní stanice přicházejí turisté, kteří si v bedekru našli možnost výletu petřínskou lanovkou. Ale smůla, dostávají informaci, že na svezení si musí ještě den počkat.

Částečně i novináři. S těmi se lanovka rozjede až v podvečer, s cestujícími v běžném provozu pak až v úterý v 7 hodin ráno. A tak si fotografové mohli zatím jeden ze dvou nových vozů lanovky jen detailně vyfotit a kamery zblízka natočit. Vůbec poprvé.

Klimatizace do lanovky na Petřín nejde, ale jednu věc jsem prosadila, říká designérka

„Bylo to hodně náročné, jsou to čtyři roky, co jsme odevzdali designérskou studii,“ popisuje autorka nových vozů Anna Marešová. Za 137,7 milionu korun je následně vyrobila rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa.

Poslední měsíce nebylo téměř dne, kdy by své dílo nebyla obhlédnout. Do poslední chvíle ladila detaily.

O samotné lanovce už toho bylo napsáno hodně. Nové vozy jsou oproti předchozím prosklenější, nabízejí lepší výhled na město. Budou jezdit bez řidiče, jejich kapacita se zvýšila ze 100 na 120 cestujících. Lidé už dříve kritizovali, že vozy nemají klimatizaci, což vysvětlil dopravní podnik i sama autorka.

Autorka lanovky na Petřín Anna Marešová a Michal Škapa, autor muralu, který zdobí zeď spodní stanice na Újezdě. (21. září 2026)

„Ve velkém střešním okně jsou začleněná čtyři další okna, která jsou řešená tak, že jsou po stranách, takže je funkční proudění vzduchu. Toto řešení má už výrobce vyzkoušené,“ řekla Marešová už dříve. Pod sedačkami ale bude ventilace, která by také měla proudění vzduchu pomoci.

Na svah se lanovka vrací po dvou letech. Provoz starých vozů na staré trati byl ukončen v září 2024 kvůli špatnému stavu svahu. Rekonstrukce svahu odstartovala v březnu 2025.

Nová lanovka na Petřín designérky Anny Marešové. Pohled ze spodní stanice...
Nový obchod s merchem ve stanici lanovky Újezd (21. září 2026)

Nový mural je bleskovým nápadem

Nová je i spodní stanice lanovky, tedy na Újezdě. Prošla rekonstrukcí. K inovovanému vstupu přibyly toalety, nový je tu obchůdek s merchem. Zdi samotné stanice lanovky, tedy v prostoru, kam lanovka dojede, zdobí nový mural architekta Michala Škapy.

Nápad z posledních týdnů. „Jen jsme se o tom začali bavit a začalo nás to zajímat. Vznikalo to tak nějak nenápadně a oslovila mě právě Anička, která mě požádala o merch právě do toho obchodu. Jen jsem dělal vlastně obálku na trička, což jsme pak promítli do té stanice.“

Čekání končí. První cestující se novou lanovkou na Petřín svezou už velmi brzy

„S láskou na kopec“. „Na Petřín with love“. „Lift me up.“ Nápisy na zdi, které mají turistům a Pražanům umocnit dojem z lokality a díla samotného. „Je to vlastně takový zázrak. Ještě před měsícem jsme stáli v úplně jiné stanici,“ usmíval se malíř. „Tyhle vozy si zaslouží jezdit v prostoru, který je čistý a teď, aspoň v dočasné formě, odpovídá tomu, jak to má být,“ dodal.

Nová lanovka na Petřín designérky Anny Marešové. Pohled ze spodní stanice...
Nová lanovka na Petřín designérky Anny Marešové. Pohled ze spodní stanice...

Pražanům a turistům se lanovka otevírá v úterý v 7 hodin ráno. V provozu bude každý den do 22:15, jezdit bude v desetiminutových a večer v patnáctiminutových intervalech.

Jednorázová jízda z Újezda na Petřín a opačně podraží. Ze 60 na 100 korun. Lidé, kteří si jízdenku koupí elektronicky, zaplatí 90 korun. Pro držitele předplatních kupónů se nic nemění, jízdu mají v rámci svého předplatného.

Lanová dráha se na petřínský kopec poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy.

Kdy se svezete novou lanovkou na Petřín?

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Nová lanovka na Petřín designérky Anny Marešové. Pohled ze spodní stanice lanovky na Újezdě. (21. září 2026)
Nová lanovka na Petřín designérky Anny Marešové. Pohled ze spodní stanice lanovky na Újezdě. (21. září 2026)
Nová lanovka na Petřín designérky Anny Marešové. Pohled ze spodní stanice lanovky na Újezdě. (21. září 2026)
Nová lanovka na Petřín designérky Anny Marešové. Pohled ze spodní stanice lanovky na Újezdě. (21. září 2026)
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