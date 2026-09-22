Nová lanovka na Petřín poprvé svezla cestující, lidé stáli ve frontě dlouho před otevřením

Lanovka se rozjela ve svém pravidelném provozu v 7 hodin ráno. Kabiny se zaplnily několika desítkami cestujících. Ti si vozy fotili a jízdu natáčeli.
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Kněz, zvon, graffiti a neony. Slavnostní rozjezd lanovky na Petřín přitáhl davy
Ke slavnostnímu otevření přitom došlo už včera, to si dopoledne vozy mohli poprvé prohlédnout novináři. Kolem 19. hodiny vozy vyjely na svou premiérovou jízdu.
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Jsem nervózní jako prase, přiznala autorka lanovky na Petřín. Nedávno ještě šlápla na plyn
Přišlo na střihání stužky, požehnání od kněze i cinkání zvonu.
Nová lanovka pojme až 120 cestujících. Jednorázová jízdenka stojí 100 korun, elektronicky je o deset korun levnější. Lidé s předplatním kuponem ji mají v ceně. V provozu budou vozy každý den od 7 do 22:15, jezdit budou přes den v deseti a večer v patnáctiminutových intervalech.
Neon a graffiti pro atmosféru
Bez rekonstrukce se ale neobešla ani její dolní stanice na Újezdě. Tam ve spolupráci s výtvarníkem Michalem Škapou vznikl osobitý mural, který tvoří nápisy „S láskou na kopec“, „Na Petřín with love“ nebo „Lift me up“.
Dodává to velmi příjemný a optimistický vibe, neboli atmosféru,“ popsala dříve v rozhovoru pro iDNES.cz autorka lanovky designérka Anna Marešová.
V hale se navíc nově objevil obchod se suvenýry, nad kterým fialovým neonem svítí nápis „S láskou na Petřín“. Oficiálně se otevřel v pondělí v 18:30.