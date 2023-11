Dát si kávu, podívat se na film. Na Petřinách otevřeli moderní knihovnu

„Od kněžny Libuše až do dneška je to teprve popáté, co byla nějaká budova postavená skutečně jako knihovna,“ vypočítává ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák.

Kromě petřinské vznikla v minulosti Ústřední knihovna na Mariánském náměstí, dále pobočka na Vinohradech, v Ruské ulici a Národní technická knihovna. Ostatní vznikly úpravou již fungujících budov, a to například i na místě maličké samoobsluhy.

Výdejní box

Od prvního nápadu na budovu za čtvrt miliardy korun uplynulo už 15 let. Samotná stavba trvala asi rok a čtvrt. Původní pobočka sídlila v bývalé školce z 50. let minulého století, která ale byla technicky nevyhovující a také příliš malá. Vzpomínkou na ni je plastika veverky, která se původně nacházela nad vstupem a nyní je umístěna na podstavci v zahradě.

„Čeká se ode mě, že řeknu, že to není jen knihovna, ale komunitní a kulturní centrum. Ale to já neřeknu. Je to zkrátka knihovna. A to taková, která je hodna 21. století, takže to je místo, kde se koná spousta vzdělávacích, kulturních a jiných akcí. Místo, kde si půjčíte knihy, uvaříte kafe, přijdete si zahrát deskové hry nebo se podívat na film,“ popisuje Řehák.

Výpůjčky i vrácení knih mohou čtenáři provést na samoobslužných terminálech. Úplnou novinkou je výdejní box na knihy umístěný před budovou. Komu by nevyhovovala šestidenní otevírací doba, tak si může na webových stránkách zadat, že rezervovanou knihu chce připravit sem a vyzvednout si ji pak kdykoliv během následujících 48 hodin.

„V tuto chvíli zde někdo z personálu bude po celou otevírací dobu. Do budoucna zvažujeme ale i možnost, že by v knihovně nebyl personál přítomný stále, ale člověk by si mohl otevřít kartou a trávit zde čas libovolně,“ vysvětluje Řehák.

Podobně to už nyní funguje například v nedávno otevřené pobočce Velký mlýn v Libni, kdy je knihovník přítomný jen po část otevírací doby a ve zbytku je pro případnou radu k dosažení na telefonu.

Místo pro školy

„Hned naproti je Gymnázium Nad Alejí, ale já bych si přála, aby sem jezdily trávit čas děti ze všech ‚šestkových‘ škol. Kromě žáků se sem chystají i místní spolky a řada z nich už se nás ptá na možnosti pronájmu prostor a jaké tu bude kulturní vyžití. Myslím si, že tohle místo se krásně může stát novým centrem aktivit pro Prahu 6,“ sděluje místostarostka Prahy 6 pro školství Mariana Čapková (Praha 6 sobě).

Po dvou pobočkách otevřených v tomto roce stojí teď před Městskou knihovnou především rekonstrukce její ústřední budovy na Mariánském náměstí. Poslední opravou objekt prošel v roce 1998.

„Jedná se zatím jen o myšlenkový koncept. Budeme jednat s hlavním městem o vypsání architektonické soutěže. Zadání na opravu de facto máme. Ale jedná se skutečně o zárodek, jehož realizace bude trvat ještě dlouhé roky a bude se odvíjet od finančních možností města, protože to bude dozajista projekt za stovky milionů korun,“ podotýká Řehák.

Kromě toho Městská knihovna spolupracuje s Prahou 14 na stavbě multifunkčního domu přímo u terminálu Černý Most, jehož součástí by měla být i nová pobočka.