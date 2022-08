Politici sázejí na předvolební knihy, další vydal exprimátor Svoboda

Exprimátor, který o primátorské křeslo letos po několika letech znovu usiluje, tak navazuje na relativně novou předvolební strategii politických stran, kterou začal v roce 2017 marketingový tým kolem Andreje Babiše knihou „O čem sním, když náhodou spím“.

Ta sice získala například na webu Československé bibliografické databáze od čtenářů tristní hodnocení 13 procent a spolu s druhou Babišovou knihou „Sdílejte, než to zakážou!“ se řadí mezi historicky vůbec nejhůř hodnocené tituly spolu s například „Vaříme s Láďou Hruškou“, přesto na nápad před loňskými parlamentními volbami navázali Ivan Bartoš (Piráti), Robert Šlachta (Přísaha) či Petr Fiala (ODS).

Knihy tak stále více nahrazují tradiční volební noviny. Svou knihu již vydalo také uskupení Praha sobě kolem Jana Čižinského. Parta kolem starosty Prahy 7 ji nazvala „Plán pro Prahu“. Obsahuje celkem 218 doporučení, a je tak obsáhlejší než klasický volební program. Knihu vydal i šéf pražské buňky hnutí ANO Ondřej Prokop. Společný jmenovatel se všemi ostatními má i jeho „Vize pražského bydlení 2033“. Je k mání zdarma.

Programy nikdo nečte

Nově vydává před komunálními volbami knihu i osmasedmdesátiletý lídr pražské SPOLU Svoboda. „Nápady, myšlenky a vize popsané v knize vzešly z mých politických i osobních zkušeností, debat s občany, ostatními kandidáty a experty v rámci přípravy volebního programu. Kreativní zpracování měl na starosti člen ODS a zároveň marketingový specialista Jakub Splavec,“ poodkrývá Svoboda zákulisí.

Knihu podle svých slov nepovažuje za pouhý PR nástroj, ale spíše za příležitost představit svou vizi Prahy a dostat své myšlenky k co nejvíce lidem.

„Pokud bych měl každého přesvědčovat, aby si přečetl náš volební program, nejspíše to 99 procent z oslovených stejně neudělá. Místo toho jim já sám předkládám své myšlenky, nápady a popisuji i svůj osobní pohled na řízení města a můj vztah k němu,“ říká stále aktivní poslanec za ODS, který se prý v případě úspěchu v komunálních volbách svého místa ve Sněmovně nevzdá a bude v ní „bojovat za Prahu“.

V knize se Svoboda mimo jiné ohrazuje vůči výtkám na svůj pokročilý věk. „Já se cítím skvěle,“ píše stručně zkušený porodník.

Samozřejmě zmiňuje také masivní investice do dopravní infrastruktury pro automobilisty, což pražská SPOLU avizuje již mnoho měsíců. „Dokončit okruh je naprosto nezbytné. Jeden, nebo rovnou dva,“ dočte se volič.

Kniha nezapomíná ani na další problémy vlastníků aut. V kapitole „Parkovat je lidské“ Svoboda poznamenává, že auta do města patří, a to i do historického centra. Ne však na Karlův most či na Staroměstské náměstí, ale pod zem. „Často slyším, že ve Vídni nebo v Berlíně v centru nezaparkujete. Ale jistě že ano. Jen ta auta nevidíte,“ konstatuje Svoboda.



Z dalších nápadů a slibů lékaře, který již na primátora kandiduje počtvrté a v letech 2010 až 2013 magistrát vedl nejprve v koalici občanských demokratů s ČSSD a později s TOP 09, lze vyjmenovat třeba prodloužení provozu metra o víkendech do jedné hodiny ranní, výstavbu jako za Karla IV., zlevnění bytů o třicet procent či zjednodušení všech digitálních služeb města. Mezi ty méně tradiční pak patří příslib pražským dětem, že budou brzy mluvit třemi jazyky, nebo tvrzení, že v centru města bude v budoucnosti chodit na pivo více Pražanů než cizinců. Knihu si lze přečíst i na webu.