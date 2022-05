Ledním medvědům postaví pražská zoo nový pavilon, vyjde na půl miliardy

„V návrhu rozpočtu navrhneme částku, která by mohla být použita na výstavbu,“ řekl náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN)

Stavební povolení pro stavbu nového pavilonu by podle náměstka mohla Praha získat ještě letos. V roce 2023 by se tak mohla nová expozice začít stavět. Záleží však na tom, jestli záměr podpoří i vedení metropole, které vzejde z komunálních voleb na podzim.

Stavební práce by podle odhadů mohly trvat dva roky, cena se nyní odhaduje na půl miliardy korun. „Bude to největší investice v historii všech českých zoologických zahrad,“ řekl Bobek.

Stávající expozice ledních medvědů je podle ředitele nejstarším zařízením v zoo, které se využívá ke stále stejnému účelu. Doplnil, že objekt je už nevyhovující. Výběh byl vybudován na jihovýchodně orientovaném svahu, který se v teplých měsících ohřívá do vysokých teplot, má malou plochu výběhů i bazénů a nevyhovující zázemí.

„V případě, že nový pavilon pro medvědy nevznikne, bohužel nebude možné tato zvířata v pražské zoo dál chovat,“ přiblížil Bobek.

Podle návrhu společnosti G.L.architekti by expozice s názvem Arktida měl zaujímat více než osm tisíc metrů čtverečních na severozápadní straně zoo nedaleko Gočárových domů. Vzniknout by měly dva výběhy a čtyři bazény pro lední medvědy, doplňková expozice určená tuleňům, návštěvnické prostory zahrnující restauraci a objekty se zázemím. Vzniknout by měl v blízkosti nového pavilonu také nový vstup do zoo.

Zoologická zahrada v Troji se návštěvníkům poprvé otevřela 28. září 1931. Pražská zoo, která chová přes 670 druhů zvířat, patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze a v Česku. Loni do ní přišlo 962 987 návštěvníků, tedy zhruba o 110 tisíc víc než předloni. Provoz ale v obou letech omezila vládní opatření související s pandemií covidu-19, před pandemií ročně prošlo branami zahrady asi 1,4 milionu lidí. Zatím nejvíce lidí zoo v metropoli navštívilo v roce 2019, a to 1 456 526 návštěvníků.