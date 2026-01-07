Nová Českomoravská se otevře v březnu. Dostane obklady od Maxima Velčovského

Matouš Waller
  13:02
Rekonstrukce stanice metra Českomoravská na lince B se blíží ke konci. Cestujícím by se měla znovu otevřít během března. Cestující tu najdou nové eskalátory i obklady stěn, původní keramické tvarovky zmizí. Do budoucna by měl přibýt i výtah, během současné modernizace s ním však dopravní podnik nepočítá.
Stanice Českomoravská se úplně promění. Otevřít by měla v březnu.

Stanice Českomoravská se úplně promění. Otevřít by měla v březnu. | foto: X: PID

Rekonstruovaný vestibul měl v listopadu 2025 již hotové nové ostění.
Vizualizace nového ostění stanice Českomoravská.
Vizualizace nového ostění stanice Českomoravská.
Rekonstrukce metra Českomoravská. (21. října 2025)
Stanice Českomoravská na lince metra B cestujícím sloužila skoro 25 let, od listopadu 1990. Pražský dopravní podnik (DPP) ji pro náročné opravy uzavřel v lednu 2025.

Kdy se otevře metro Českomoravská

Stanice měla začít fungovat už koncem minulého roku, ale během prací se objevily komplikace. Znovu otevřít by měla v březnu 2026, ještě před začátkem mistrovství světa v krasobruslení v O2 areně 25. března.

Ve hře je i změna názvu stanice na Arénu Libeň. Místo jména zaniklého podniku ČKD, Českomoravská-Kolben-Daněk, by mohla odkazovat na blízkou multifunkční arénu, kde se konají velké kulturní i sportovní akce.

Jak bude vypadat nová stanice metra

Celou stanici čeká kompletní vizuální proměna. Během rekonstrukce zmizely původní keramické obklady, původně je měly nahradit nové skleněné tvarovky s bublinkovým rastrem podle návrhu studia edit! architects a designéra Maxima Velčovského.

Nové obložení v metru vytvořil Maxim Velčovský. | foto: Maxim Velčovský a edit! architects

Vizualizace nové stanice Českomoravská | foto: Dopravní podnik Praha

Dopravní podnik nicméně později přišel s požadavkem na změnu návrhu. Namísto skleněných destiček budou ve stanici použité velkoformátové desky na černém podkladu, díky čemuž nebudou skrze sklo vidět případné průsaky.

Výměna čeká i obklady eskalátorového tunelu a v povrchovém vestibulu. Stropní podklady v podzemní části zůstanou původní, podnik je jen repasuje. Ze stanice během rekonstrukce zmizely také původní sovětské eskalátory, které sloužily více než třicet let.

Nově nainstalovaná ramena patří k nejrobustnějším v zemi, díky čemuž mají odolávat náporům návštěvníků nedaleké arény. Podnik si od nich zároveň slibuje bezpečnější a ekonomičtější provoz. Úsporám pomůže rovněž modernizace osvětlení.

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Prostor, který slouží cestujícím, je ale jen menší částí celé stanice. Náročné opravy se dotknou i technického zázemí či prostoru pod nástupištěm. Stanice dostane nové kabelové rozvody, moderní vzduchotechniku a opraví se rovněž průsaky.

Nový vestibul na Českomoravské

Stanici čeká i kompletní proměna povrchového vestibulu. Budova získá nové opláštění z betonu a skla. Změnit se má i uvnitř – místo dřívějšího interiéru s viditelnými vazníky a stropem se tu mají podle plánů DPP objevit nové podhledy. Původní reliéf u eskalátorů tu má zůstat i po opravách.

Nosné konstrukce ve stanici Českomoravská byly v havarijním stavu.

Z budovy stanice jako první zmizela přebytečné přístavby a po dokončení bude mít prostý obdélníkový tvar. V těsném sousedství stanice, na místě zbouraných křídel, vyrostou nové budovy. Proměnou projde také autobusový terminál.

Jak bude bezbariérová

V návaznosti na celkovou modernizaci stanice hodlá dopravní podnik také přistavět bezbariérový vstup. Kdy bude spojení nástupiště s povrchem prostřednictvím výtahů hotové, ale zatím není jasné.

OBRAZEM: Sovětský eskalátor rozřezali, podlaha stanice má díry. Modernizace Českomoravské jede naplno

Termín podle DPP závisí na tvorbě dokumentace, vysoutěžení zhotovitele, ale i dohodě s developerem. Stavba výtahů na Českomoravské by už do provozu zasáhnout neměla, potřeba bude jen lokální zábor.

