Do podzemí, na věže i zahrady. Muzea znovu otevřou brány veřejnosti

Expozice Vyšehradu, Muzea hlavního města Prahy (MMP) a dalších výstavních institucí metropole se chystají přivítat první návštěvníky. Po pauze, vynucené restrikcemi v souvislosti s covid-19, na návštěvníky čekají i zajímavé novinky v podobě prohlídkových tras či výstav.



Magnetem odložené turistické sezony nejen pro Pražany chce být od jara vyšehradská citadela. Ta již pro návštěvníky otevřela svá infocentra ve Špičce a Cihelné bráně. „Od pondělí 11. května otevíráme expozice gotický sklep a galerii,“ řekl Petr Kučera, ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad.

V galerii lze zhlédnout výstavu Podmíněný skok výtvarníka Pavla Tichoně, jednoho z nejoceňovanějších tvůrců mladší generace. „Od 25. května zahajujeme prohlídky podzemí, a to včetně novinek. Poprvé zpřístupníme Podolská kasemata,“ vysvětlil Kučera.

Jde o místo s pozoruhodnou historií v areálu pevnosti se vstupem kousek od Leopoldovy brány. Na sklonku 17. století se stala kasemata součástí podzemního komplexu novostavby barokní citadely Vyšehrad. Po roce 1938 se kasemata proměnila v protiletecký kryt.

V 50. letech se v nich podle legend scházeli Vyšehradští jezdci, pověstný gang „pásků“, mladých výtržníků. O dvacet let později správa Vyšehradu vstup do této části zasypala a kasemata se na čtyři desítky let návštěvníkům uzavřela.

„Chceme otevřít všechna kasemata a připravit v nich tematické prohlídky k dějinám Vyšehradu. Tedy době hradištní, královské či barokní,“ představuje prohlídkové plány Kučera. Celková délka kasemat se pohybuje okolo kilometru.

Mají půldruhého metru šíře a na výšku měří dva metry. Největší prostor představuje sál Gorlice s originály některých soch z Karlova mostu. Na Vyšehradě se od 25. května rozbíhají i tradiční výukové a přednáškové programy.

I věže očekávají turisty

Příští týden již bude možné vyrazit do Petřínského bludiště nebo na Staroměstskou, Svatomikulášskou a Mosteckou věž či další místa spravovaná MMP. „Věže otevřeme v pondělí. O den později zpřístupníme další objekty,“ popsala Martina Hoffmanová z MMP harmonogram otevírání výstavních prostor. Věže a bludiště budou otevřeny denně.

Vedení muzea nyní dolaďuje detaily pro otevření těchto prostor, například jejich vybavení gely a ochrannými pomůckami pro zaměstnance. Od 12. května bude možné navštívit hlavní budovu MMP na Florenci, dům U Zlatého prstenu na Starém Městě anebo ctěnický zámek na severu metropole.

Od následujícího úterý bude možno navštívit také například Müllerovu anebo Rothmayerovu vilu. „Jejich prohlídky budou možné ve skupinách do pěti lidí,“ vysvětlila Martina Hoffmanová. Plánovaných výstav by se neměla končící omezení dotknout.

V dokumentačním centru na Norbertově ve Střešovicích tak MMP chystá od poloviny června expozici Adolf Loos. Opakování génia. „Dům se musí líbit všem. Na rozdíl od uměleckého díla, které se nemusí líbit nikomu,“ popsal svou filozofii vynikající architekt první poloviny 20. století Adolf Loos.

Výstava představí Loosovu práci na příkladu jím vytvořených interiérů z Prahy, Plzně a Brna. Jde také o součást dlouhodobé akce Rok Adolfa Loose 2020. V domě U Zlatého prstenu MMP od počátku června plánuje výstavu 100 roků Říše loutek. Zámek Ctěnice od konce května připravuje expozici o světě ševců, mlynářů či kuchařů Devatero řemesel, desátá bída?

Do zahrad a památek

V květnu procitnou také další výstavní prostory v metropoli. „Otevření hlavní budovy Národního technického muzea na Letné v tuto chvíli předpokládáme od úterý 19. května,“ uvedla k tomu Jana Dobisíková, mluvčí této instituce.

Z nouzového stavu procitají i pamětihodnosti, o které pečuje Národní památkový ústav (NPÚ). „Zahrady a parky se pro návštěvníky otevřou 11. května, návštěvnická sezona by se měla rozeběhnout 25. května,“ uvedla Jana Hartmanová z NPÚ. Dobu výjimečného stavu kasteláni a správci památek využili k úklidu a úpravám objektů.

Dva velké celoroční projekty NPÚ chystala v letošním roce, jednalo se o akci Památky bez bariér a cyklus výstav a přednášek Valdštejnové – Lvi ve službách císařů ze seriálu Po stopách šlechtických rodů. „Zahájení obou akcí se odkládá na neurčito,“ uvádí zástupci NPÚ.

Otevřou se také prostory Národního muzea (NM) „Stěžejní budovy otevíráme v pondělí 11. května, výjimkou jsou ty objekty, které jsou přístupny pouze s průvodcem. V Praze se to týká Ježkova pokoje, mimo hlavní město zámku Vrchotovy Janovice,“ řekla Lenka Boučková z NM.