Nouzové tlačítko v metru zachránilo seniorku. Souprava zastavila těsně před ní

Seniorce se nic díky pohotovému zásahu cestujících nestalo, ti ji následně z kolejiště pomohli.
„Krátce před jedenáctou hodinou došlo k pádu osoby v Praze 10 do metra Strašnická s tím, že ta vlaková souprava měla zastavit těsně před ní. A to vzhledem k tomu, že bylo zmáčknuto nouzové tlačítko, které zastaví provoz vlaků,“ sdělila redakci iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová.
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Nouzové tlačítko a hbitá mysl. Cestující v metru zachránili ženu, spadla mezi vagony
Uvedla také, že byla žena předána do péče záchranné služby a podrobnosti události policisté vyšetřují.
Jana Poštová z pražské záchranky pak řekla, že pečovali o ženu ve věku kolem 70 let, která pádem neutrpěla žádná zranění, kvůli duševnímu rozpoložení ji ale odvezli do psychiatrické léčebny.
Pád člověka do kolejiště potvrdil i mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík a dodal, že z kolejiště vylezla za pomoci cestujících. Provoz metra na lince A byl omezen přibližně na šest minut.
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16. srpna 2024
Podobné štěstí díky včasnému zásahu cestujících měla na jaře seniorka ve stanici Smíchovské nádraží, která spadla mezi soupravy vozů metra. Hrozilo, že se vlak rozjede, ale díky duchaplnosti a ostatních cestujících měl příběh šťastný konec.
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Kde jsou nouzová tlačítka v metru? Podívejte se. Cestující o nich nevědí
Tlačítko pro nouzové zastavení vlaku se nachází v každé stanici metra. Tlačítko bývá umístěno zpravidla na začátku a na konci nástupiště na ostění, případně na sloupech. Je lemováno výraznou žlutou barvou.
Chrání ho tenké sklo, které lze v případě pádu člověka do kolejiště rozbít zatlačením prstů a tlačítko zmáčknout. Vlakový zabezpečovač pak dostane signál, díky kterému vlak buď zastaví nebo mu nedovolí rozjet se.
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Slepec v metru mohl žít, kdyby se stisklo nouzové tlačítko. Zkusili jsme to
Velkou osvětou prošla tlačítka před dvěma lety poté, co po pádu do kolejiště zemřel slepec. Kdyby některý z cestujících stiskl nouzové tlačítko, vlak by stihl zastavit ještě v dostatečné vzdálenosti od nástupiště.