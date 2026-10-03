„Byl nejvyšším německým úředníkem v protektorátu v době, kdy správa území měla velmi důležitou úlohu v agresivních válkách, které Německo vedlo na východě, přičemž věděl, že válečné zločiny a zločiny proti lidskosti byly páchány jeho jménem,“ komentovali soudci Neurathův ortel. Absolutní trest čekal Fricka. „Jako fanatický nacista plně zodpovídal za to, že se německý lid dostal zcela do područí NSDAP,“ zdůvodnil tribunál rozhodnutí o vině a trestu.
Neuratha rozsudek zdrtil. „Koktal. Stěží mluvil, ale potěšil ho pomeranč, který dostal od Franze von Papena,“ vzpomínal očitý svědek, americký psycholog, kapitán Gustav Gilbert v Norimberském deníku. Frick reagoval cynicky. „Provaz. Nic jiného jsem nečekal. Doufám, že to rychle vyřídí,“ glosoval.
Bezprostředně po Neurathově odjezdu do jeho bytu na Hradě vtrhlo komando z řídící úřadovny gestapa v Bredovské ulici.