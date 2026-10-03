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Norimberk potrestal i „pány“ Prahy. Jeden čekal na provaz, druhého rozsudek zdrtil

Jan Bohata
  20:00
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Neurath v metropoli. Staří nacisté aristokrata von Neuratha nesnášeli, Hitlerovi se zdál příliš měkký. Za válečné zločiny dostal 15 let. | foto: ČTK

Verdikty norimberského Mezinárodního vojenského tribunálu si na počátku října 1946 vyslechli i dva říšští protektoři v Čechách. V Praze v časech německé okupace vládl aristokrat Konstantin von Neurath i nacista staré školy Wilhelm Frick. Neuratha soud poslal na 15 let za mříže, Fricka čekalo v tělocvičně věznice setkání s katem Johnem C. Woodsem. Jejich pražské osudy přibližují méně známé dokumenty z fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS).

„Byl nejvyšším německým úředníkem v protektorátu v době, kdy správa území měla velmi důležitou úlohu v agresivních válkách, které Německo vedlo na východě, přičemž věděl, že válečné zločiny a zločiny proti lidskosti byly páchány jeho jménem,“ komentovali soudci Neurathův ortel. Absolutní trest čekal Fricka. „Jako fanatický nacista plně zodpovídal za to, že se německý lid dostal zcela do područí NSDAP,“ zdůvodnil tribunál rozhodnutí o vině a trestu.

Neuratha rozsudek zdrtil. „Koktal. Stěží mluvil, ale potěšil ho pomeranč, který dostal od Franze von Papena,“ vzpomínal očitý svědek, americký psycholog, kapitán Gustav Gilbert v Norimberském deníku. Frick reagoval cynicky. „Provaz. Nic jiného jsem nečekal. Doufám, že to rychle vyřídí,“ glosoval.

Bezprostředně po Neurathově odjezdu do jeho bytu na Hradě vtrhlo komando z řídící úřadovny gestapa v Bredovské ulici.

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