Znovu a lépe. Noční zákaz vjezdu do centra chce radní Ryvola stále prosadit

Praha 1 nechala minulý týden v noci na čtvrtek nainstalovat značky zakazující vjezd mezi 22:00 a 06:00 do oblasti mezi Dvořákovým nábřežím, Pařížskou ulicí, Staroměstským náměstím a Revoluční ulicí. Cílem opatření bylo omezit hluk, který v noci ruší místní obyvatele. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) následně uvedl, že magistrát o kroku Prahy 1 nevěděl. Přezkumné řízení magistrát zahájil jako nadřízený orgán nad rozhodnutím městské části.

„Předpokládal jsem, že nám Technická správa komunikací dá vědět, kdy osází dopravní značení a my to třeba týden předem pošleme do světa prostřednictvím tiskové zprávy. Ale oni to osadili a já se to dozvěděl z Facebooku,“ sdělil redakci MF DNES radní Prahy 1 pro dopravu Ryvola s tím, že zavedení opatření městská část schválila už v červenci.

Z odůvodnění zákazu vjezdu není podle přezkumného rozhodnutí patrné, co návrh na zákaz iniciovalo. Spis, který magistrát od Prahy 1 převzal, podle něj neobsahuje žádné potřebné písemné podklady jako třeba dopisy, e-maily, protokoly či úřední záznamy. Návrh na zákaz i rozhodnutí o něm byly také zveřejněné pouze na úřední desce Prahy 1. Podle dokumentu musí být informace vyvěšená i na úřední desce magistrátu.

Podle magistrátu jej Praha 1 informovala neúplně e-mailem, „na referentské úrovni“, což podle rozhodnutí přezkumného řízení nemůže suplovat řádné projednání.

„S ohledem na tyto nedostatky v procesu vydání návrhu opatření obecné povahy a následného opatření obecné povahy a chybějící elementární součásti spisu bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno,“ uvedl magistrátní odbor pozemních komunikací a drah. Z dokumentu je patrné, že proti zrušení zákazu není možné se odvolat.

Filip Lachmann @LachmannFilip Různá dopravní opatření, jako je třeba zákaz vjezdu do nějaké oblasti, se v centru města dělávají z toho důvodu, že se jedná o specifickou oblast. A hrát si zrovna u Dlouhé třídy a jejího okolí na to, že to jde o překvapivý krok, je buď projev čisté neznalosti, nebo zlý úmysl🧵 https://t.co/G2RHj2UhFv oblíbit odpovědět

„Toto rozhodnutí však nabude právní moci až za 15 dnů. Do té doby budou značky platné a vymahatelné!“ uvedl na Facebooku Ryvola, přestože TSK zatím přeškrtnutí zmíněných značek nezrušila.

Příští čtvrtek pak chce na dopravní komisi městské části předložit opětovné zahájení prací na novém opatření. „V případě schválení bodu ihned začneme s doplněním sporných bodů,“ napsal. Po schválení komisí plánuje materiál předložit radě Prahy 1.

„Ano, měl jsem to již udělat napoprvé, neb by i původní opatření mělo úplně jinou váhu,“ dodal s tím, že doufá, že se situaci podaří vyřešit.

Na hluk si dlouhodobě stěžují zejména obyvatelé Dlouhé ulice, kde se nachází velké množství nočních podniků. Terčem zákazu jsou především mladíci, kteří s oblibou v noci projížděli Starým Městem v okolí Dlouhé ulice v silných vozech či tam pořádali závody, uvedl již dříve radní.