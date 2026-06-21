Lidé ji zahrnuli informacemi. Od heslovitých komentářů jako peklo, neustálé rvačky lidí z východu nebo známý ukrajinský klub, který se měl dávno zavřít, až po podrobnější popis.
„Rvačky, řev do rána, poškozování aut, ráno všude nablito, spousta skleniček, lahví s chlastem poschovávaných pod auty, mezi kterými se v noci souloží i vykonává potřeba,“ varuje například jeden z místních obyvatel a ironicky dodává, že v Trojické se žije fajn. Ve výčtu všeho špatného už chyběla jen vražda.
To, co se stalo, je smutné, my na bezpečnost dbáme, ale znáte to, když někdo chce něco pronést, tak to pronese.