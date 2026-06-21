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Proč se v pražském klubu vraždilo? Bijí se zde brutálně, ostraha jen přihlíží, líčí žena

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Kopy do hlavy. Obvyklý výhled z okna pro obyvatele Trojické ulice v Praze 2, v níž je diskotéka P.M.Club. Brutálním rvačkám, kdy několik lidí kope do hlavy již ležícího, přihlíží ostraha podniku. | foto: foto poskytla obyvatelka Trojické ulice

Jana Sobíšková
  13:00
Jak se žije v Trojické ulici v Praze 2, kde funguje noční podnik s názvem P.M.Club, se v květnu bleskurychle dozvěděla žena hledající v lokalitě byt. Na sociální síť napsala, že byla v této ulici na prohlídce, a ráda by se zeptala, jestli tu není v noci hluk. Odrazující reakce se jen hrnuly.

Lidé ji zahrnuli informacemi. Od heslovitých komentářů jako peklo, neustálé rvačky lidí z východu nebo známý ukrajinský klub, který se měl dávno zavřít, až po podrobnější popis.

„Rvačky, řev do rána, poškozování aut, ráno všude nablito, spousta skleniček, lahví s chlastem poschovávaných pod auty, mezi kterými se v noci souloží i vykonává potřeba,“ varuje například jeden z místních obyvatel a ironicky dodává, že v Trojické se žije fajn. Ve výčtu všeho špatného už chyběla jen vražda.

To, co se stalo, je smutné, my na bezpečnost dbáme, ale znáte to, když někdo chce něco pronést, tak to pronese.

Martina Novákováprovozní manažerka P.M.Clubu

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