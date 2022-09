VIDEO: Lavička na nové zastávce v Praze je hned u země, senioři raději stojí

Lavička se objevila s výměnou přístřešků na zastávkách. Ty mají mít jednotný vzhled a Prahu vyjdou až na 835 milionů korun. Na problém s příliš nízkou lavičkou, který při tom vznikl, upozornil server TN.cz

„Byl jeden daný prototyp, nyní jak jsou umisťovány do terénu, tak se ukazují některé nedostatky. Za mě to v pořádku samozřejmě není. Společnost, která to instaluje a dodává, nyní již pracuje na řešení,“ řekl k problému radní Jan Chabr.

Podobu nového mobiliáře vybrala Praha v roce 2018 designové soutěži, ve které uspělo studio Olgoj Chorchoj. Porota ocenila zejména designovou čistotu návrhu. Zastávka z tmavě šedého hliníku a zahrnuje i odpadkový koš. Uvnitř části přístřešků je umístěn orientační panel, informující cestující o názvu zastávky, čase či odjezdech.

Celá výměna má být dokončena v polovině příštího roku.