Tento druh onemocnění je podle odborníků nejčastější příčinou praktické slepoty pacientů důchodového věku. Nevidí na střed oka, takzvanou makulu, ale jejich periferní vidění je zachováno.
|
Zrak kolabuje. Oči přepínáme na blízko a ve špatném světle, říká lékař
„Teleskop neobnoví normální zrak, ale výrazně zvyšuje kvalitu života,“ uvedl zástupce přednosty Miroslav Veith. Zákrok je podle něj vhodný pro lidi, kteří už mají poškozené obě oči.
Pacienti se musí naučit novému způsobu vidění, kdy jedno oko funguje na vidění na blízko a druhé na dálku. Několik měsíců po operaci ho nacvičují.„Obraz se zvětší natolik, že jizva není takovou překážkou,“ doplnil lékař.
Operace je podle něj podobná jako výměna čočky při šedém zákalu. Teleskopická čočka má zhruba deset milimetrů a vkládá se větším řezem než klasická umělá čočka.
|
Nemoci, které nás nejčastěji trápí ve stáří. Tyto příznaky vás mohou varovat
Lidé starší 75 let mají téměř patnáctkrát vyšší pravděpodobnost onemocnění než padesátníci. „Šedý zákal mají s určitým věkem všichni. Makulární degeneraci mít nemusí, ale s věkem riziko roste,“ doplnil Veith.
Příčin nemoci je více, částečně roli hraje genetika, kvalita stravy a pětinásobně vyšší riziko přináší kouření. Rizikovější je také světlá barva duhovek.
Speciální teleskopická čočka, kterou lékaři pacientovi do oka vloží, stojí zhruba půl milionu korun. Pacientům ji prozatím hradí výrobce, podle přednosty kliniky Pavla Studeného se jedná o úhradě zdravotními pojišťovnami.
Operace se provádí jen v lokálním umrtvení, pacienti nejsou v celkové anestezii. Na Vinohradech operovali zatím několik lidí.
|
Tažení proti cigaretám pokračuje. Vadí už i filtry a chystá se omezení trafik
Pacient, který dnes operaci podstoupí, popsal, že problémy pozoroval zhruba dva roky. „Nejdříve jsme pocítil problémy se čtením. Teď už si nejsem bez lupy schopen přečíst třeba SMS,“ popsal. Nepoznává také obličeje známých lidí, které třeba potkává na ulici. Bez operace lidé používají v běžném životě třeba různé lupy.
Podle lékařů je vhodných pacientů velké množství, zásadní ale je, aby dosud neabsolvovali operaci šedého zákalu, při níž se vymění oční čočka. Zákroky kvůli šedému zákalu patří podle Veitha k nejčastějším operacím v Česku, ročně jich je kolem 160 tisíc.