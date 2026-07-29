„Paní místostarostka se pravidelně účastní jednání Rady městské části Praha 3, zastupitelstva i všech zásadních pracovních schůzek, trvalé bydliště má stále v Praze. V tomto tedy z pohledu vedení radnice není v přechodném pobytu paní místostarostky mimo Prahu problém,“ napsal redakci iDNES.cz mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.
O nestandardním fungování uvolněné radní, která je také členkou výboru pražského zastupitelstva pro rodinnou politiku a sociální oblast, informoval server Novinky.cz.
Habáň doplnil, že „je pravda, že její fyzická nepřítomnost v některých dnech může představovat komplikaci, většinu záležitostí však lze řešit telefonicky nebo e-mailem.“
Místostarostka Kroužek uvedla, že mimo Prahu se začala postupně přesouvat v září 2025. „Práci pro Prahu 3 se věnuji celý týden v časové dotaci vyšší než je běžných 40 hodin, které se udávají na plný úvazek. Psychoterapeutickou praxi vykonávám průměrně 1,5 hodiny týdně,“ vysvětlila své pracovní nasazení.
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Kroužek má k odměně 110 tisíc korun nárok i na roční příspěvek na MHD ve výši 3 984 korun, stravenkový paušál přesahující 37 tisíc korun nebo benefitní Edenred card s částkou 11 200 korun. Ročně si tak může přijít i na 1 900 000 korun.
Radnice Prahy 3 tento model fungování u uvolněné funkce místostarostky nepovažuje za normální, ale je prý „uměním možného“.
„O standardní praxi se nejedná. Přihlédneme-li ale k tomu, že do konce volebního období zbýval přibližně rok a zapracování nového radního by trvalo několik měsíců, je rozhodnutí paní místostarostky dokončit mandát pochopitelné,“ uvedl mluvčí třetí městské části.
Kroužek dodala, že „opuštění zvažovala, ale nakonec došla k závěru, že by to mohlo ohrozit dokončení rozběhnutých projektů.“
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Trochu jinak to vidí kandidát Občanské demokratické strany na starostu více než šedesátitisícové městské části Filip Nekola. „Brát plnou odměnu za plný úvazek uvolněné místostarostky na Praze 3, ale ve skutečnosti žít v Českých Budějovicích, mi rozhodně nepřijde normální. Já žiju s rodinou na Žižkově. Chci, aby se nám tady lépe žilo, proto tady dělám politiku. Fakt by mě nenapadlo jít dělat místostarostu do Bruntálu,“ uvedl politik.
Pomáhat potřebným na dálku nelze
Problém podle něj spočívá zejména v tom, že Kroužek má v gesci citlivou sociální oblast. „Pokud ji chcete dělat dobře, musíte být v terénu a v kontaktu se seniory, rodinami v tísni, ohroženými dětmi… Je to agenda, kde je potřeba vnímat lidské příběhy a být i třeba s poskytovateli služeb v osobním kontaktu. Něco takového nelze odbýt po telefonu nebo e-mailem,“ vysvětlil Nekola.
Podle místopředsedkyně pražského předsednictva Pirátů Magdaleny Valdmanové má místostarostka Kroužek nadále byt v Praze 3, žije i v Praze a právě proto nadále vykonává funkci místostarostky. „Dojíždění paní místostarostky akceptovali koaliční partneři. Do koaliční dohody jsme nijak nezasahovali,“ popsala pro Novinky.
Nikol Kroužek podle ní sehrála důležitou roli při desegregaci školy v Cimburkově ulici, vybudovala systém péče o duševní zdraví, včetně centra duševního zdraví pro děti.
„Pravda je taková, že Piráti už nemají jiné zastupitele, které by mohli do té funkce dosadit. Tak ji prostě zuby nehty ve funkci drží. Letos navíc kandidují v koalici s Prahou Sobě. Docela mě udivuje, že ti nejvíce moralizující a sebe označující za transparentní tuhle praxi brání,“ dodal Nekola.
Na jihu Čech žijící Nikol Kroužek bude místostarostkou třetí pražské městské části maximálně do podzimu. V nadcházejících komunálních volbách dle svých slov kandidovat nehodlá.