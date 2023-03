Parkovací zóny nejsou dobré řešení, zavedeme stanice, říká šéf Nextbike

„V roce 2018 se začalo debatovat, proč není Nextbike i u nás, když je ve třiadvaceti jiných evropských zemích. Já se v té době vracel ze studií v Anglii, a protože se s Lukášem známe z hokeje a produkt se nám líbil, založili jsme českou pobočku a začali oslovovat první města,“ říká v rozhovoru pro MF DNES čtyřiatřicetiletý Karpov.

Kdy jste se dostali do Prahy?

To bylo hned druhý rok od založení, takže v roce 2020. Vstup na pražský trh nám významně zkomplikoval covid. Přivezli jsme do metropole kola a za týden začala pandemie. Start byl tedy pomalý, navíc je tady největší konkurence. Už jsme se ale etablovali a naše flotila kol se výrazně zvětšila.