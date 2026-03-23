Do samotného experimentu pak postoupilo 100 lidí, kteří splnili vstupní kritéria (kratší doba bez domova, absence závažné závislosti). 99 z nich dokončilo roční sledování. Průměrný věk účastníků byl 45,5 roku, medián délky bezdomovectví 13,5 měsíce.
|
Vstupní podmínkou bylo, aby lidé nebyli na ulici déle než 24 měsíců. Psychická zátěž je přitom výrazná – 49 % lidí uvedlo, že prožívá úzkost a napětí. Rizikové užívání alkoholu se objevilo u 54 % dotázaných, drog potom u 35 %.
Účastníci byli rozděleni do několika skupin – část získala pouze finanční podporu, část kombinaci financí a sociální práce. Právě srovnání těchto skupin přineslo klíčová zjištění:
Projekt zároveň pomohl vyvrátit několik rozšířených mýtů. Lidé bez domova podle dat neutrácejí primárně za alkohol a drogy, většina z nich pracuje nebo pracovat chce a bezdomovectví si nevolí dobrovolně. Výzkum také ukazuje, že klíčovým faktorem úspěchu není jen finanční pomoc, ale vztahová sociální práce založená na důvěře.
|
Celkové náklady projektu činily přibližně 12 milionů korun, z toho 3,5 milionu pocházelo z podpory ministerstva práce a sociálních věcí. Ekonomické vyhodnocení, které má ukázat možné úspory pro veřejné rozpočty, bude zveřejněno v září 2026.
New Leaf Česko je prvním projektem tohoto typu v Evropě. „Jeho výsledky naznačují, že prevence dlouhodobého bezdomovectví – tedy pomoc lidem včas – může být nejen lidsky správná, ale i ekonomicky výhodnám,“ uvedla Melanie Zajacová, která stojí v čele projektu New Leaf Česko.
|
2. května 2025