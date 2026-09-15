Neviděla, co se jí děje za zády. Žena přendávala nákup, zloděj jí z auta bleskově vzal peněženku

Stalo se v květnu na parkovišti u obchodního domu v pražských Stodůlkách a kriminalisté stále nevědí, kdo tím podezřelým z krádeže je.
„Pachateli stačilo opravdu několik málo vteřin, aby krádež provedl. Využil totiž chvíle, kdy si žena přendávala nákup z vozíku do plastové tašky a vůbec se nevěnovala tomu, co se děje za jejími zády. Tím bohužel nevědomky dala pachateli šanci, kterou stoprocentně využil, a peněženku z kufru vozidla vzal,“ informoval policejní mluvčí Jan Rybanský.
Počínání muže je vidět i na kamerovém záznamu, všechno se odehrálo sotva metr od poškozené. Ta si krádeže ani pachatele pravděpodobně nevšimla.
Jen několik desítek minut po činu pak kriminalisté zjistili, že obě odcizené platební karty byly použity k výběru z bankomatu, přičemž jeden výběr byl úspěšný.
„Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Policisté pátrají i po druhém muži na záběrech. Nevylučujeme, že se s podezřelým zná a mohl by ho pomoci ztotožnit,“ dodal mluvčí.