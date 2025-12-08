Netopýr se v nemocnici usídlil u stropu, odchytil ho dvoumetrový strážník

Autor:
  11:05
Strážníci Městské policie Kladno vyjížděli v pondělí ráno ke neobvyklému případu. Do kladenské nemocnice totiž zabloudil netopýr a vzhledem k tomu, že se pohyboval vysoko u stropu, odmítli na místo přijet pracovníci záchranné stanice. Strážníci se jej však nezalekli a na místo vyslali nejvyšší kolegy z celé směny, kteří nezvaného návštěvníka ordinace odchytili.

Strážníci Městské policie Kladno odchytávali v tamní nemocnici netopýra. (8. prosince 2025) | foto: MP Kladno

Netopýr vletěl krátce po sedmé hodině ranní na oddělení klinické biochemie. Podle zaměstnanců nemocnice se však v budově nacházel asi dva dny.

„Kolega, který netopýra odchytával, má 196 cm. I s botami, které mu přidaly cca 2 cm má tedy skoro 2 metry. Stál u toho ještě na stoličce,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí kladenské městské policie Zuzana Hokrová.

Začala invaze, hejna netopýrů hledají úkryt u lidí. Pozor na vzteklinu

Po odchytu zvíře putovalo do Záchranné stanice Aves, kde se mu dostalo náležité odborné péče.

Netopýři se běžně ukrývají v jeskyních, pod mosty, ve štěrbinách budov, v dutinách stromů nebo ve skalních rozsedlinách. Jakožto noční tvorové jsou aktivní až po západu slunce. Do budov zalétají nejčastěji v létě a na podzim, jelikož jsou v těchto obdobích nejaktivnější a láká je světlo otevřených oken.

Pokud vám netopýr vlétne do bytu nebo domu, není potřeba panikařit – zhasněte, otevřete okno a nechte jej v klidu odletět, radí odborníci. V žádném případě se jej nepokoušejte chytat holýma rukama. Pokud zvíře zůstává bezradně na místě nebo je zraněné, kontaktujte městskou policii či odborníky ze záchranných stanic.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Scheinherr: Za rozkopanou Prahu může „spící“ primátor. Hřib svádí vinu na ANO

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Policejní kolos uvázl na kraji Prahy ve škarpě. Vytahoval ho velký vyprošťovač

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel policejní ostřikovač. (2. prosince...

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel v úterý večer policejní stříkač. Zasekl se, mnohatunový kolos tak ze škarpy vytahovali hasiči za pomoci velkého vyprošťovače. Nikdo se při události nezranil.

Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají

Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)

Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané...

Zásahovka vtrhla k zabarikádovanému muži, v bytě měl kanystr s hořlavinou

Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...

Po více než třech hodinách vyjednávání se policisté dostali do bytu v pražských Malešicích, kde se zabarikádoval muž a hrozil zapálením budovy. Třiatřicetiletého muže zajistili a předali...

Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány

Shořel pneuservis ve Strašnicích, škoda je 200 milionů. V garážích byly i...

Noční požár pneuservisu z pátku na sobotu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle dosavadních zjištění byla příčinou...

Netopýr se v nemocnici usídlil u stropu, odchytil ho dvoumetrový strážník

Strážníci Městské policie Kladno odchytávali v tamní nemocnici netopýra. (8....

Strážníci Městské policie Kladno vyjížděli v pondělí ráno ke neobvyklému případu. Do kladenské nemocnice totiž zabloudil netopýr a vzhledem k tomu, že se pohyboval vysoko u stropu, odmítli na místo...

8. prosince 2025  11:05

Vánoční trhy 2025 v Praze: Kdy a kam vyrazit za svařákem a vánoční atmosférou

Takto vypadaly vánoční trhy na pražském Staroměstském náměstí v roce 2023.

V hlavním městě je v plném proudu období vánočních trhů. První stánky se otevřely na náměstí Míru v Praze 2, odkud se letos trhy rozšířily i kolem pomníku bratří Čapků. Další postupně plnily pražská...

8. prosince 2025  10:55

V Praze nejezdí část tramvajové linky 13, nákladní vůz strhl trolej

ilustrační snímek

Kvůli poškození trolejového vedení v Praze na Vinohradské ulici nejede linka číslo 13 mezi zastávkami Muzeum a Flora. Dopravce žádá cestující, aby využili souběžné linky metra A, případně...

8. prosince 2025  8:55,  aktualizováno  9:17

V Bubenečském tunelu se srazilo osm aut, nehoda komplikovala provoz

V pražském Bubenečském tunelu se srazilo osm aut. Na místě se tvoří kolony. (8....

Hromadná nehoda osmi osobních automobilů v pražském Bubenečském tunelu komplikovala v pondělní ranní špičce provoz v místě a okolí. Podle informací iDNES.cz se kolize obešla bez zranění. Přibližně po...

8. prosince 2025  7:53,  aktualizováno  9:04

Návrat jako hrom! Olympiádu máš jasnou, hlásili dvougólovému sparťanu Řepíkovi

Hráči Sparty se radují z gólu do sítě Karlových Varů.

Bez dvou dnů po jednom měsíci se představili v domácí areně. A rozhodně je nečekal oblíbený soupeř. Tentokrát ale podala Sparta suverénní výkon a Karlovy Vary ve 30. kole hokejové extraligy...

7. prosince 2025  22:10

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

VIDEO: Muž v Jenštejně pořezal mladíka na krku, jen těsně minul tepnu

Krvavé zranění krku si z napadení odnesl muž v Jenštejně

Krátce po jedné hodině ráno zasahovali policisté a záchranáři v Jenštejně u napadení třiadvacetiletého muže, který byl pořezán na krku. Útočník měl dle slov svědka následně vyhrožovat pobodáním...

7. prosince 2025  19:33

Jablonec - Bohemians 1:0, rozhodl Chramosta, gól dal po dvou měsících

Jablonečtí hráči slaví s trenérem Lubošem Kozlem trefu Jana Chramosty.

Fotbalový útočník Jan Chramosta, člen klubu ligových kanonýrů stovkařů, po dlouhé době skóroval. V pokutovém území počkal, až mu míč skočí a krásně se ze čtrnácti metrů položil do střely. Gól z...

7. prosince 2025  12:40,  aktualizováno  15:04

Praha navyšuje místa v domovech pro seniory, stále to ale nestačí. Čeká se i roky

Budova Ypsilonky v hradeckém domově U Biřičky vznikla v roce 1965....

Praha bojuje s nedostatečnou kapacitou domovů pro seniory, a tak v nejbližší době v hlavní městě přibude dalších 542 míst. Přesto jsou zatím standardní čekací dobou na volné lůžko jeden až dva roky.

7. prosince 2025  12:30

Chceme kus koláče, ne celý LeBronův plat. Opora USK o boji s WNBA i malém Česku

Premium
Bridget Carletonová z USK Praha střílí před zápasem s Gdyní v Eurolize.

Plány, jak prchavé umí být. Podle ideálního scénáře měla mít touto dobou kanadská reprezentantka Bridget Carletonová lehčí hlavu, kterou by zaměstnávalo jen přemýšlení nad působením v USK Praha....

7. prosince 2025

Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány

Shořel pneuservis ve Strašnicích, škoda je 200 milionů. V garážích byly i...

Noční požár pneuservisu z pátku na sobotu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle dosavadních zjištění byla příčinou...

6. prosince 2025  9:49,  aktualizováno  20:21

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

6. prosince 2025  19:56,  aktualizováno  20:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.