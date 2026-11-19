Stalo se v neděli v Libomyšli na Berounsku, uvedla policejní mluvčí Kateřina Sejková.
Všechno začalo běžnou silniční kontrolou. Muž, který cestoval sám, podal hlídce ke kontrole doklady a následně se podrobil dechové zkoušce. Ta ale i přes opakované testování ukázala více než tři promile.
„Lustrací navíc hlídka zjistila, že neměl za volantem vůbec sedět, protože má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel do října 2027,“ řekla mluvčí.
Jenže to nebylo všechno. Řidič vzápětí požádal hlídku, aby jeho „přešlapy“ neřešila a policistům nabídl 20 tisíc korun. „Tím si ale ještě přitížil. Policisté ho na místě zadrželi, převezli na služebnu a skončil v policejní cele.“
Druhý den si vyslechl od berounských kriminalistů obvinění z několika trestných činů. Z ohrožení pod vlivem návykové látky, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a podplácení.
Zároveň podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval.
V případě viny muži hrozí až šestileté vězení.