„To se dalo čekat. Město něco pronajme a nesleduje stav svého objektu, jak s ním nájemce nakládá. Vždyť i zvenku je to katastrofa! Tady pomůže jen zbourat a postavit nový.“
Citovaný příspěvek ze sociálních sítí je jen střípkem z desítek emotivních komentářů, které kritizují město a podivují se nad současným stavem neratovického zimního stadionu. Ten město pronajímalo soukromému provozovateli za symbolické nájemné, jenže ani jedna strana o „ledovou arénu“ nepečovala.
Když sněží, aréna je zavřená. Hokejisté musejí hledat záchranu až v Německu
Deset let stará smlouva mezi městem a provozovatelem totiž nebyla dostatečně jasná v tom, kdo nese odpovědnost za údržbu. I kvůli tomu radnice letos na jaře s nájemcem smlouvu ukončila a předala správu haly pod novou organizaci Městská sportoviště Neratovice.
Plíseň a zamčené východy
„Při hloubkové revizi během léta se ukázalo, že technický stav stadionu je výrazně horší, než jsme předpokládali. Zjistili jsme závažné závady v elektroinstalaci, protipožární ochraně i konstrukčních částech,“ vysvětlil starosta Neratovic Roman Kroužecký (SPN).
Tehdy se ještě zdálo, že by sezona nemusela být definitivně ztracená. Naděje však vyhasla v říjnu, kdy neratovičtí radní rozhodli, že sportoviště zůstane dál uzavřené.
„Původně jsme měli v plánu odstranit zjištěné závady během šesti týdnů. Výsledky další kontroly ale ukázaly, že je problém prakticky ve všech klíčových částech objektu – střeše, elektroinstalaci, protipožárních systémem i čidlech na detekci čpavku,“ upřesnil Kroužecký.
Historie neratovického zimního stadionu
Zimní stadion v Neratovicích vznikl z původního přírodního kluziště z roku 1952. V roce 1961 zahájil provoz sportovní areál s kluzištěm, který v roce 1975 dostal umělou ledovou plochu a v roce 2003 byl díky státní dotaci zastřešen. Po sametové revoluci stadion město odkoupilo od podniku Spolana Neratovice. Zimák je od roku 2013 sídlem hokejového klubu HC Buldoci Neratovice, který si ho prostřednictvím bývalého úspěšného profesionálního hráče Martina Chabady pronajal. Klub se zaměřoval především na práci s mládeží a chtěl navázat na slavnější období neratovického hokeje, přerušené po zániku HC Neratovice.
Uzavření stadionu tak znamená, že se v letošní sezoně v Neratovicích bruslit nebude. Opatření se dotkne nejen veřejnosti, ale i hokejového klubu HC Buldoci Neratovice, který zde dlouhá léta trénoval a hrál domácí zápasy.
„Město jako vlastník objektu nebylo důsledné v kontrolách, zatímco nájemce zanedbal povinnosti spojené s řádným provozem sportoviště. Je jednoduché kritizovat a ukazovat prstem na viníka. Můžeme říci, že pokud by se hala řádně udržovala, mohla být její životnost delší,“ uznal starosta Kroužecký.
Opoziční zastupitelé mají o viníkovi jasno. „Největší odpovědnost za současný stav nese dlouholetá nečinnost starosty, který se o stadion nezajímal, a za druhé v nekontrolované devastaci haly nájemcem. Když jsme v roce 2023 stadion navštívili, našli jsme nefunkční technologie, plíseň, rozbitá okna, nezkolaudované přístavby, a dokonce uzamčené únikové východy. Revize provozovatel nepředložil, ač to bylo jeho povinností,“ řekla iDNES.cz neratovická zastupitelka Jana Hanslíková (SPECIÁL).
Buldoci bez „boudy“
Bývalý provozovatel zimáku, kterým je předseda hokejového klubu Buldoci Neratovice Martin Chabada, hlavní podíl na havarijním stavu neratovického stadionu odmítá.
„Klíčové investice a údržbu mělo zajistit město, na mně byly jen drobné opravy. Radnice měla do zimáku dát daleko víc peněz a trochu se o něj starat. Jenže to se nebavíme o současném vedení města, ale daleko víc let zpátky. Výsledek je ten, že jsme museli celý A tým rozpustit. Někteří hráči skončili, další odešli do jiných klubů. Zbylo nám jen pár mládežnických oddílů, které trénují v Praze,“ řekl iDNES.cz Martin Chabada.
Ten uvažuje o výstavbě vlastního zimního stadionu v jiném městě. „Financovat by to měl soukromý subjekt, konkrétnější být nechci. Do Neratovic se však už nikdy vracet nebudu,“ zdůraznil někdejší profesionální hokejista Chabada.
Vyhlídky neratovického stadionu zůstávají nejisté. Zatím nepadl ani verdikt, zda ho město zbourá, nebo se jej pokusí opravit.
„Náklady na rekonstrukci odhadujeme na zhruba 120 milionů korun. U stavby nového stadionu by pak byly až třikrát vyšší. Připravujeme proto analýzu, která by měla odhalit, jaké řešení bude nejvýhodnější,“ dodal starosta Kroužecký.