Vše začalo loni, kdy se město rozkmotřilo se společností Almeda, která do té doby přes 30 let provozovala Nemocnici Neratovice. Budova patří městu a to ji pronajímá. Jenže ke konci roku končila platnost nájemní smlouvy a město chtělo nejen vyšší nájem, ale také záruky poskytování některých důležitých zdravotních oborů. Almeda podle starosty Romana Kroužeckého písemně oznámila, že smlouvu neprodlouží.

Velká část pacientů jsou senioři, kteří se mohou do Mělníka dopravit leda taxíkem, to je vyjde i na tisíc korun.