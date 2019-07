Za smrtící útok na ubytovně dostal mladý dělník z Nepálu deset let

Neupane musí také zaplatit 300 tisíc korun odškodného, po odpykání trestu soud mladíka čeká vyhoštění z Česka.



„Obžalovaný nebyl nikdy trestán, neprojevoval se agresivně, projevil sebereflexi a k činu se částečně doznal,“ objasnila rozsudek Naděžda Bittnerová, předsedkyně senátu krajského soudu. Státní zástupkyně útok původně klasifikovala jako těžké ublížení na zdraví s následkem smrti.

Za to mladému cizinci hrozilo osm až 16 let za mřížemi. Vzhledem k okolnostem soud ve finále smrtící útok na jednu z obětí zpřísnil na vraždu. To znamenalo také ostřejší právní kvalifikaci, Nepálci hrozilo 10 až 18 let za mřížemi. Trest nakonec padl při samé spodní hranici sazby.



„Snažil jsem se bránit, chránit si život,“ popsal obžalovaný to, co se odehrávalo v noci 7. září 2018 na ubytovně v Žiželicích. Tehdy se spolu se spolubydlícím dostal do střetu s dvěma dalšími krajany.

Souboj opilých dělníků začal nejprve ručně, poté Neupane přitvrdil úderem lahví vodky a nakonec vzal do ruky nůž.

Smrt nešlo podle znalce odvrátit

Jednoho protivníka poranil do ruky, druhého zasáhl do břicha a hrudníku. „Rána byla vedena ostrým, hrotnatým nástrojem. Smrt nešlo odvrátit,“ popsal poranění soudní lékař Jiří Hladík. „Nejsem agresivní, po alkoholu bývám veselý,“ řekl Neupane.

V kritický večer večer se však podle verdiktu neovládl. Během vyšetřování i hlavního líčení toho, co se stalo litoval. „Udělal jsem něco špatně, je mi to líto,“ řekl Nepálec, jenž vystudoval v rodné zemi ajurvédu, během výslechu.



„Ten den byli všichni opilí,“ popsala osudný večer na ubytovně jedna ze svědkyň. Další z dělníků však uvedli, že obžalovaný byl rozzuřený a hrozil protivníkům smrtí.

„Kamaráda zdravotníci položili na nosítka. Pak lékař řekl, že je mrtvý,“ popsal finále tragédie další cizinec.