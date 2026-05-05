Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného ředitele

Autor: ,
  10:48aktualizováno  11:07
Představenstvo Oblastní nemocnice Příbram dnes na mimořádném zasedání odvolalo předsedu představenstva Stanislava Holobradu. Novinářům to řekl hejtmančin náměstek Pavel Pavlík. Holobrada, dosavadní ředitel krajské nemocnice, je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek.
Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele. Zatím není jasné, zda budou z něčeho obvinění. (28. dubna 2026) | foto: Marek Kočovský, MF DNES

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá po zásahu v nemocnici z minulého úterý šest lidí a tři právnické osoby. Hodnota ovlivněných zakázek je podle Úřadu veřejného evropského žalobce (EPPO) 280 milionů Kč. Holobrada už dříve sdělil, že se cítí nevinen.

Představenstvo Holobradu odvolalo z funkce předsedy a zvolilo si za něj nového prozatímního předsedu. Stal se jím dosavadní místopředseda Vít Rosenbaum. Na čtvrtek je svoláno zasedání rady kraje v roli valné hromady nemocnice, která má dosavadního ředitele nemocnice odvolat i z představenstva.

Na člena představenstva, respektive jeho předsedu bude vypsáno výběrové řízení. Nemocnici nyní manažersky řídí náměstek pro lékařskou péči Vladimír Dvořák.

Podle policie jde v případu o trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Obviněným hrozí až osm let vězení, všichni jsou stíháni na svobodě. Případ dozoruje EPPO, který má za úkol vyšetřovat a trestně stíhat činy, jež poškozují nebo ohrožují finanční zájmy Evropské unie.

Holobrada s obviněním nesouhlasí, důvody obvinění jsou podle něj liché. Ten ve čtvrtek řekl, že se nikdo neobohatil, škoda nikomu nevznikla a nebyly zneužity žádné finanční prostředky. Policisté ho podle něj stíhají kvůli třem skutkům, a to stavební zakázce na rekonstrukci vjezdu do nemocnice, přípravám stavby nového stacionáře a pořízení operačního stolu na gynekologii.

Lanovka na Petřín už jezdí, zatím jen servisní a ověřovací jízdy

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Nový výstup z Muzea. Eskalátory lemují schodiště a uvolnil se prostor pro tramvaje

Nový kapacitnější výstup z vestibulu stanice metra Muzeum nabídne i eskalátory...

Cestující v horní části Václavského náměstí čeká od pátku 1. května pohodlnější cesta z metra. U bývalého Domu potravin (dnes McDonald´s) se otevírá nový kapacitní výstup ze stanice Muzeum, který...

Na traktoriádě u Prahy zemřelo dítě, případ řeší kriminalisté

ilustrační snímek

Kriminalisté vyšetřují sobotní nehodu na traktoriádě v obci Libeř u Prahy, při které zemřelo dítě. Věc řeší pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti, sdělila středočeská policejní mluvčí...

Enklávy bohatých se v Praze uzavírají, chudší se smiřují s periferií, uvádí analýza

Premium
ilustrační snímek

Zámožní, mladí a vysoce kvalifikovaní a postavení zaměstnanci s oblibou směřují do Holešovického přístavu. Ti, kteří jsou „jen“ dobře situovaní, volí tradiční patricijské čtvrti, jakými jsou třeba...

Muže zmasakroval boxerem a skoro mu uřízl hlavu. Obtěžoval mě, ujely mi nervy, tvrdí

Obžalovaný Michal Štrumfa u Městského soudu v Praze při vazebním zasedání...

Státní zástupce navrhl výjimečný trest 25 let vězení pro devětadvacetiletého Michala Štrumfu, který brutálně napadl staršího muže v jeho pražském bytě a téměř mu odřízl hlavu. Štrumfa se ve středu u...

Poškozený sběrač vlaku zastavil dopravu mezi Berounem a Prahou

Ilustrační snímek.

Provoz na železniční trati mezi Berounem a Karlštejnem zastavil v úterý ráno poškozený sběrač vlaku. Cestující vozily autobusy, vyplynulo z informací Správy železnic a Českých drah. Provoz se...

5. května 2026  7:52,  aktualizováno  10:07

Něco mezi pavoukem a trilobitem. Ražba metra v Praze vydala fosilii neznámého členovce

Detailní pohled na fosilii členovce Soomaspis labutai.

Při ražbě pražského metra D našel sběratel zkamenělin Radek Labuťa fosilii doposud neznámého druhu členovce z období prvohor. Žil přibližně před 448 miliony let, tedy v období před nástupem...

5. května 2026  7:32

Nymburk zdolal Ostravu už podvacáté v řadě. Krok od semifinále jsou i Pardubice

Adam Číž z Ostravy útočí na nymburský koš, hlídá ho J. T. Shumate.

I třetí čtvrtfinálové zápasy v ligovém play off basketbalisté Nymburka a Pardubic zvládli, v úterý tak mohou slavit postup. Středočeši, kteří usilují o 21. titul, zvítězili v Ostravě 93:71. Roli...

4. května 2026  20:55,  aktualizováno  21:08

Nerozdáváme rady a řešení, lidem chceme pomoci ustát krizi, říká šéfka linky důvěry

Premium
Jitka Gryga Medřická

Stále více lidí se v náročných životních situacích obrací na linky důvěry – kvůli úzkostem, depresím i pocitu osamění. Podle odborníků to nemusí znamenat jen nárůst obtíží, ale i větší ochotu o nich...

4. května 2026

Praha znovu uzavře Stalina na Letné. Radní ho vyňali z tržního řádu

Pražští radní rozhodli o odstranění Kulturního centra Stalin z tržního řádu....

Pražská rada v pondělí upravila takzvaný tržní řád a vyřadila z něj kulturní centrum Stalin pod metronomem na pražské Letné. Tím tak znemožnila pořádání dalších venkovních a u veřejnosti oblíbených...

4. května 2026  18:21

Na Pražském okruhu havarovaly dva kamiony, směr k letišti stál několik hodin

Nehoda dvou nákladních vozidel na Pražském okruhu u křižovatky se Strakonickou...

Na Pražském okruhu v Lahovicích na jihu metropole havarovala v pondělí odpoledne dvě nákladní auta. Jeden z kamionů nedobrzdil a narazil zezadu do druhého, řidič prvního z vozů se vážně zranil....

4. května 2026  14:46,  aktualizováno  17:39

Spor o Muchu bude řešit vrchní soud, u městského uspěl Pawlowski

Rekonstrukce paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začala na konci...

Sporem o značku Mucha mezi některými dědici malíře Alfonse Muchy a společnostmi podnikatele Sebastiana Pawlowského se bude zabývat Vrchní soud v Praze. Odvolal se k němu rodinný Mucha Trust poté, co...

4. května 2026  16:55

Do Prahy míří výstava o Harrym Potterovi. Ukáže Bradavice či mozkomory

Daniel Radcliffe k filmu Harry Potter a Relikvie smrti - část 2

Na pražské výstaviště v Letňanech míří putovní výstava Harry Potter: The Exhibition. Brány kouzelnického světa návštěvníkům otevře 6. srpna 2026. Vstupenky jsou v prodeji od pondělí. Expozice nabídne...

4. května 2026  15:32

Útěk vězně v Jiřicích má následky. Ředitel je mimo službu, tresty dostali i další

Ilustrační snímek

Ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman je kvůli pátečnímu útěku vězně mimo službu. Ve služebním poměru ze stejného důvodu skončili Hermanův zástupce pro bezpečnost i vedoucí příslušného oddělení. Na...

4. května 2026  14:03,  aktualizováno  15:31

Kriminalita v metropoli klesá. Statistiky však kazí nárůst násilí a loupeží

Ilustrační snímek

Kriminalita v metropoli dál klesá, pochlubili se statistikami za první tři měsíce roku 2026 policisté. Dodali však, že násilná kriminalita v Praze meziročně rostla. Rozpor? Nikoli nezbytně. Pocit...

4. května 2026  15:01

Opatření proti deštníkářům. Praha zakáže prodej tiskovin v památkové rezervaci

„Deštníkář“ v centru Prahy.

Praha zakáže kamelotům prodej tiskovin v památkové rezervaci. Úpravu příslušného nařízení v pondělí schválili městští radní. Důvodem je to, že prodej časopisů zneužívali takzvaní deštníkáři, kteří...

4. května 2026  13:39

