Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného ředitele

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá po zásahu v nemocnici z minulého úterý šest lidí a tři právnické osoby. Hodnota ovlivněných zakázek je podle Úřadu veřejného evropského žalobce (EPPO) 280 milionů Kč. Holobrada už dříve sdělil, že se cítí nevinen.
Představenstvo Holobradu odvolalo z funkce předsedy a zvolilo si za něj nového prozatímního předsedu. Stal se jím dosavadní místopředseda Vít Rosenbaum. Na čtvrtek je svoláno zasedání rady kraje v roli valné hromady nemocnice, která má dosavadního ředitele nemocnice odvolat i z představenstva.
Na člena představenstva, respektive jeho předsedu bude vypsáno výběrové řízení. Nemocnici nyní manažersky řídí náměstek pro lékařskou péči Vladimír Dvořák.
Podle policie jde v případu o trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Obviněným hrozí až osm let vězení, všichni jsou stíháni na svobodě. Případ dozoruje EPPO, který má za úkol vyšetřovat a trestně stíhat činy, jež poškozují nebo ohrožují finanční zájmy Evropské unie.
Holobrada s obviněním nesouhlasí, důvody obvinění jsou podle něj liché. Ten ve čtvrtek řekl, že se nikdo neobohatil, škoda nikomu nevznikla a nebyly zneužity žádné finanční prostředky. Policisté ho podle něj stíhají kvůli třem skutkům, a to stavební zakázce na rekonstrukci vjezdu do nemocnice, přípravám stavby nového stacionáře a pořízení operačního stolu na gynekologii.