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Nemocných po konzumaci jídla se zkaženými vejci ve škole v Újezdě je už téměř pět set

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  15:18
Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických...

Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických podmínek vrátila do provozu. (30. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických...
Žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy se po neplánovaném volnu...
Žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy se po neplánovaném volnu...
Žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy se po neplánovaném volnu...
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Hygienici evidují mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze 475 nemocných, u 219 je laboratorně potvrzená salmonelóza. Celkem bylo od vypuknutí epidemie hospitalizováno 99 osob, aktuálně jich je v nemocnicích 20.

Řekla to mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petra Batók. Minulý týden ve čtvrtek evidovali 399 nemocných.

Podle epidemiologického šetření byla zdrojem nákazy pravděpodobně nedostatečně tepelně upravená vejce v uhlířských špagetách, které jídelna podávala před dvěma týdny. Vejce byla navíc prošlá. Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.

Do školy se po epidemii salmonelózy vrátila jen polovina žáků. Obědy budou dovážet

„Chci veřejnost i rodiče ujistit, že nárůst v evidenci neznamená, že by se infekce v těchto dnech dál šířila. Jde o zpětné dohledání případů z inkriminovaného období, kdy lidé navštívili lékaře nebo odeslali dotazníky se zpožděním,“ uvedla ředitelka protiepidemického odboru HSHMP Martina Marešová.

Doplnila, že sekundární šíření salmonelózy mezi lidmi nebývá příliš časté. Nemoc se šíří pomocí předmětů kontaminovaných stolicí či zvratky nakaženého.

Hygienici získávají informace o počtu nakažených z dotazníků, které obdrželi všichni rodiče strávníků školní jídelny. Podle HSHMP dotazník odevzdalo dosud 58 procent lidí. Obědy od základní školy odebírají také dvě mateřské školy a pečovatelská služba. Nakažení jsou i mezi dětmi ze školek a seniory.

Nedostatky byly v jídelně i před epidemií, říká ředitel. Obnova důvěry potrvá týdny

Žáci se do základní školy vrátili po zhruba týdenním ředitelském volnu minulý týden ve středu. Obědy dodává externí firma. Ve škole se častěji uklízí, toalety, kliky či vypínače se dezinfikují i v průběhu dne. Hygienici podle Batók zahájí se školou správní řízení o uložení sankce. „Zároveň jsou nastaveny přísné kontrolní mechanismy a nařízeny opakované státní zdravotní dozory, aby byla při obnovení plného provozu zaručena naprostá bezpečnost stravování,“ uvedla Batók.

Školu navštěvuje asi 1 100 dětí. Školní jídelna podávala uhlířské špagety v pondělí 21. září. Zhruba 240 dětí mělo zažívací potíže hned následující den. Nemocní jsou i mezi učiteli a kuchařkami.

Střední školy
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