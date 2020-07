Všechny peníze šly na péči, říká Šmucler k obvinění desítek lidí v nemocnici

Je to Nemocnice Na Pleši. Roky jsem investoval spoustu peněz a času, abychom z nemocnice na zavření udělali moderní a oblíbené místo. Moc o detailech nevím, nemám ty dokumenty ale provozovali jsme to non- profitně a lidé tam z toho neměli odměny, jen platy menší, než ve státním. Všechny peníze šly na léčení- nikdo si nic nebral, nevyplácel se zisk, nic. Pojišťovny neměly námitky i když se věc řeší roky. Teď je to největši zločinné spolčení (podle obviněných) za historii ČR. Mně osobně ani lidi z mého okolí nikdo nevinní. Víme jen, že Policie zablokovala účty a asi bychom měli ukončit léču pacientů atd. Nevím, kdo za to může. Každopádně mně to výlečilo ze snahy něčemu pomáhat a řešit to nebudu. Ať si to koupí, nebo vezme, kdo chce. Budu rád, když to bude rozvíjet- je to jeho.Já jsem dal peněz i snahy hodně- tak zas někdo jiný.