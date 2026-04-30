„Důvody jsou liché.“ Ředitel nemocnice Příbram odmítá vinu z manipulace zakázek

Ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada ve čtvrtek potvrdil, že je stíhán v kauze manipulace zakázek. Cítí se nevinen, důvody obvinění jsou podle něj liché. Nikdo se neobohatil ani nevznikla škoda, řekl. Uvedl také, že bude odvolán z představenstva nemocnice. Radní pro zdravotnictví Petr Pavlík uvedl, že o Holobradově odvolání bude představenstvo jednat v úterý.
Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele. Zatím není jasné, zda budou z něčeho obvinění. (28. dubna 2026) | foto: Marek Kočovský, MF DNES

„Obviněn jsem, jsem stíhán na svobodě. Důvody jsou podle mě liché a trošku nešťastné,“ uvedl Holobrada v telefonickém rozhovoru.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá po úterním zásahu v příbramské nemocnici kromě Holobrady pět dalších lidí a tři právnické osoby. Stíháni jsou pro trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Všechny osoby jsou stíhané na svobodě. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), který případ dozoruje, vyčíslil hodnotu ovlivněných zakázek na 280 milionů korun.

Holobrada s obviněním nesouhlasí. „Nikdo se neobohatil, škoda nikomu nevznikla a nedošlo k žádnému zneužití finančních prostředků,“ uvedl. Policisté ho podle něj stíhají kvůli třem skutkům, a to stavební zakázce na rekonstrukci vjezdu do nemocnice, přípravám stavby nového stacionáře a pořízení operačního stolu na gynekologii.

V prvním případě šlo o dvanáctimilionovou akci, na niž získala nemocnice od kraje pětimilionovou dotaci. O dotační prostředky podle Holobrady žádala v srpnu 2023 v dobré víře, že peníze stihne investovat. V nemocnici se ale zároveň pracovalo na rekonstrukci a výstavbě pavilonů D2 a N, začít se tak mohlo až v prosinci 2023.

„Ale rozkaz zněl jasně - proinvestovat dotační peníze od kraje do konce roku, protože takhle zněla podmínka,“ uvedl Holobrada. V prosinci tak stavbaři začali jen s demolicí objektů, přípravou staveniště a nakoupili materiál.

Další obvinění se týká plánované rekonstrukce staré lékárny na Zdaboři a vybudování stacionáře sociálních služeb. Podmínkou udělení dotace ministerstva práce a sociálních věcí bylo, že je třeba mít hotový projekt a dodavatele. Nemocnice si udělala průzkum trhu, z nějž vyplynulo, že cena by mohla být 40 milionů korun. Problém byl podle Holobrady v tom, že nejvýhodnější cenovou nabídku na 33 milionů korun podala firma, která se průzkumu zúčastnila. Nemocnice ale nakonec dotaci nezískala, a proto akci zrušila.

Ve třetím případě jde o pořízení stolu na gynekologii. Nemocnice chtěla podle ředitele koupit stůl stejné firmy jako ostatní, aby byly kompatibilní. Jedna z firem si stěžovala, že byla znevýhodněna. Podle policie jde o zjednání výhody.

