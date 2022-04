V porodnici zrekonstruovali pokoj, sterilní vzhled schytal od lidí kritiku

Budoucí maminky přicházející k porodu na naší gynekologicko-porodnickou kliniku tráví určitý čas na porodním předpokoji. Na jednom z našich dvou porodních sálů se podařilo takový pokoj upravit a prakticky vybavit.

Za citlivou proměnou a oživením prostoru porodního předpokoje stojí architektka Ing. Romana Mašková, která se například podílela na rekonstrukci porodnice v Příbrami. Redesign prostor bylo možné provést díky Nadačnímu fondu Vita et Futura, který na potřebné úpravy... zajistil finanční prostředky.

Architektce se hlavně podařilo vyřešit problém s úložnými prostory, které umístila na původní luxferovou stěnu se vstupními dveřmi. Budoucím maminkám tím zajistila nejen větší intimitu, ale také eliminovala všudypřítomné světlo z hlavní chodby, které zejména v noci rodičky rušilo. Přísné hygienické normy už nyní splňuje i nová podlaha a obložení zdí.

Ještě to tu co nejvíce zútulníme a vyřešíme pár detailů. Je to taková první vlaštovka, která předchází plánované velké rekonstrukci a dostavbě kliniky, která umožní navýšit počet porodních pokojů.