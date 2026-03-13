O zmíněných výhodách informoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. „Jakákoliv péče, která není poskytnutá ve věznici, znamená eskortu s vězněnou osobou do zdravotnického zařízení,“ zmínil Tejc, který měl v minulosti jakožto náměstek generálního ředitele Vězeňské služby problematiku zdravotnictví na starosti. Myšlenka dialyzačního pracoviště se podle něj zrodila před třemi lety.
Šéf Vězeňské služby Tomáš Hůlka zmínil, že dialyzační centrum výrazně ušetří jak náklady, tak i lidskou sílu vynakládanou na eskorty. Ty stojí na jednoho vězně zhruba milion korun ročně, každý převoz tam a zpět totiž vyjde přibližně na 6 tisíc korun.
Aktuálně je ve věznicích devět pacientů, kteří dialýzu potřebují, což obnáší eskorty třikrát týdně za doprovodu nejméně tří příslušníků bezpečnostního sboru.
Výhodou domácí dialýzy je vedle její dostupnosti přímo na místě věznice i to, že ošetření trvá kratší dobu – zhruba tři až 3,5 hodiny oproti 4,5 až pěti hodinám na klasické dialýze. Ošetření se ale musí provádět častěji, a to čtyřikrát až pětkrát do týdne.
Technické vybavení zapůjčily pro projekt firmy Penta Hospitals a B. Braun Avitum. Zdravotnická zařízení ministerstva spravedlnosti projekt dotovala částkou zhruba 500 tisíc korun, přičemž potřebná rekonstrukce nemocničních prostor si vyžádala 375 tisíc korun. Ředitel pankrácké věznice Petr Bušta řekl, že ji provedli vězni za necelé tři měsíce.