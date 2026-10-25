Čím bylo letošní léto výjimečné?
Především absolutními maximy, která jsme naměřili. Teplota v Česku během pěti dnů překročila 40 °C, což je bezprecedentní. Za posledních 100 let až do letoška jsme zaznamenali pouze dva dny, kdy u nás teplota překročila tuto hranici. V horké vlně na konci června padl v Doksanech dokonce nový absolutní rekord pro území Česka 41,9 °C, dosavadní rekord z roku 2012 byl překonán o 1,5 °C, tedy výrazně. Rekordy padaly i v Praze. V Klementinu, kde máme více než 250 let dlouhou řadu měření, byla překonána dosud nejvyšší naměřená teplota z roku 1983 hned několikrát. A opět výrazně. V pražských Komořanech a na Karlově bylo při srpnové horké vlně dokonce naměřeno přes 40 °C.
Můžeme tedy podobně horké léto očekávat každý rok?
To se říct nedá. Podobné extrémy se s probíhající klimatickou změnou mohou objevovat čím dál častěji. Neznamená to ale, že každé další léto bude stejně horké nebo ještě horší. Třeba v roce 2015 jsme zažili léto srovnatelné s tím letošním počtem tropických nocí a velmi horkých dnů, kdy maxima teploty přesahovala 35 °C. Poté ale přišla mírnější léta, naposledy loňské. Lidé mají však poměrně krátkou paměť. Když je léto chladnější, často se znovu objevují otázky, kam se klimatická změna poděla. Pak přijde další extrém a téma se vrátí do popředí.
Dříve tropické noci nastávaly v Praze výjimečně, přišla jedna nebo dvě za celé léto. V posledních desetiletích už to bývá běžně více než deset nocí za rok. Letos jich bylo dokonce sedmadvacet.