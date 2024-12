Provoz Nemocnice Nymburk ohrožen. Personál podává výpovědi kvůli odvolání jednatelky

Podle Michaely Prchlíkové, manažerky kvality, PR a marketingu Nemocnice Nymburk už bylo vedení nemocnice o výpovědích informováno. „Je to samozřejmě s nějakou výpovědní lhůtou, ale je to na ihned. Zaměstnanci už výpovědi podepsali,“ řekla Prchlíková pro iDNES.cz.

„Výpovědi odůvodnili tím, že nesouhlasí s rozhodnutím rady města o odvolání jednatelky Nely Kvačkové,“ dodala Prchlíková s tím, že provoz nemocnice je nyní ohrožen.

Starosta Nymburka Mach řekl, že krok zdravotníků považuje za vydírání. „Nevím o tom, že padla výpověď. Je pravda, že na úřadě bylo kolem 14. hodiny asi dvacet zaměstnanců nemocnice s tím, že chtějí podat hromadnou výpověď. Tak jsem říkal, ať mi je předají, ale oni je u sebe neměli. Takže tady byl trošku nátlak,“ sdělil redakci iDNES.cz Mach.

Odvolaná ředitelka nymburské nemocnice Nela Kvačková

„Řekl mi, ať mu ty výpovědi předám, ale to už je nyní poměrně těžký štos osobních spisů a jedná se o osobní údaje, to byl absurdní požadavek,“ vysvětlila situaci náměstkyně personálního úseku nemocnice Václava Holasová.

Výpovědi přijímalo personální oddělení od rána. „Nyní jsme na čísle 38, ale další přichází. Bavíme se až na jednu výjimku o hlavních pracovních poměrech, všichni náměstci kromě jednoho, který má dovolenou, většina primářů, zástupci primářů, vedoucí oddělení, vrchní sestry, staniční sestry i řadoví zaměstnanci,“ uvedla Holasová. Někteří se podle ní ptají i na možnosti, jak nepřijít do práce už v pondělí.

Vedení nemocnice se v otevřeném dopise obrátilo i na zastupitele města s žádostí o svolání mimořádného zastupitelstva.

Starosta uvedl, že zaměstnancům oznámil plán rady města. Ta přijde situaci do nemocnice řešit v úterý v 10 hodin dopoledne. Podle jeho slov je dohodnutý i s novým jednatelem, tajemníkem města Alešem Růžičkou.

Toto řešení se ale podle Macha zdravotníkům nelíbí. „Tady se to kolegům z nemocnice zdálo pozdě, a že může nemocnice do úterka padnout. Což mi přijde hrozné, beru to jako takové vydírání. Další argument byl z hlediska zásobování léků, že v pondělí by měla být zastavena zásilka léků do nymburské nemocnice,“ podotkl Mach.

Zaměstnanci nemocnice dnes na Facebooku zveřejnili video, ve kterém odvolané jednatelce Kvačkové vyjádřili podporu a zároveň oznámili, že podávají hromadné výpovědi.

„S odvoláním jednatelky Kvačkové jednoznačně nesouhlasím. Především díky její práci je naše porodnice vyhledávaná maminkami z celého Středočeského kraje. Doufám, že svůj postoj radní přehodnotí,“ uvedla například primářka gynekologicko-porodnického oddělení Miroslava Sládková.

„Za 20 let své praxe jsem nepotkal ředitelku, která by byla kompetentnější, empatičtější a měla takový tah na branku. Za současné situace podávám, stejně jako moji kolegové, hromadnou výpověď,“ přidal se další zaměstnanec.

„Urgentní příjem, stejně jako spoustu jiných věcí, jsou projektem jednatelky Nely Kvačkové a je velmi reálná šance, že bez ní všechny tyto projekty padnou a že se nemocnice v podstatně velmi rychle personálně destabilizuje,“ uvedl Robert Kučera, primář urgentního příjmu.

Kvačková ve své reakci uvedla, že si podpory kolegů velmi váží. „Pokud by radní mé odvolání přehodnotili, nezastírám, že bych se do nemocnice ráda vrátila. Podle mého ale čekají, jak bude vlna odporu silná,“ řekla dnes.

Starosta Mach se nechal slyšet, že na nátlak nepřistoupí. „Cílem je, aby nemocnice Nymburk byla nadále nemocnicí prioritní v našem okrese a nemá to žádný vliv na odchod paní Kvačkové,“ uvedl s tím, že nemá rád, když se věči řeší ultimativně a pod nátlakem. „Je to typické vydírání. Lidsky tomu rozumím, ale přeci jedna paní jednatelka nedělá nemocnici Nymburk, a pokud nemocnice funguje, nestojí to na jedné osobě,“ míní Mach.

K dalším krokům nemocnice se její vedení nemůže vyjádřit, podle Prchlíkové by to měl udělat jednatel Aleš Růžička.

Důvod odvolání

Vedení radnice jako hlavní důvod odvolání jednatelky Kvačkové udává, že nepředložila městu ke schválení zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební úpravy pavilonu A, a že nepravdivě informovala o změnách ve výkazu výměr a zadávacím řízení.

To však Kvačková odmítá s tím, že tyto změny byly dostupné v systému spravovaném městem, který umožňuje kdykoliv radním kontrolovat veškeré kroky nemocnice. Většina zaměstnanců nemocnice považuje takové zdůvodnění pro odvolání Kvačkové za uměle vykonstruované.

Kvačková v reakci na odvolání řekla, že vstoupí do komunální politiky a do nemocnice se chce vrátit.