Kdo a jak bude řídit Nemocnici Na Františku? Na stole jsou tři varianty

Před rokem to vypadalo, že Nemocnice Na Františku skončí v rukou soukromníka. Proti tomu se ale začala sepisovat petice, za níž stál nynější starosta jedničky Pavel Čižinský (Praha 1 sobě), a tehdejší vedení radnice Prahy 1 od záměru ustoupilo. Teď noví radní jednají o její budoucnosti s magistrátem.

Zřizovatelem nemocnice zatím zůstává městská část a v tuto chvíli jsou na stole tři varianty.

„První varianta je, že situace zůstane tak, jak je, a hlavní město bude poskytovat v podobě dotací příspěvek na fungování nemocnice, která generuje každoročně několik desítek milionů dluhu,“ popisuje radní Milena Johnová (Praha sobě), která má na starosti zdravotnictví.

Pravděpodobněji se proto jeví zbývající dvě možnosti, ke kterým si nechalo vedení vypracovat právní stanoviska.

Buď by magistrát a radnice přešly ke smíšené formě řízení, kdy by vedly společně nemocnici i sdílely výdaje, nebo zařízení převezme metropole s tím, že nemovitost zůstane v rukou městské části a pronajme ji Praze za symbolickou cenu.

Nové plány na zdravotní péči

Poslední jmenovanou variantu bývalé zastupitelstvo hlavního města schválilo již před rokem.

„Pokud Praha svůj názor nezmění a bude i nadále chtít začít provozovat Nemocnici Na Františku přímo, městská část 1 s tímto bude souhlasit,“ přibližuje Čižinský.

Nemocnice Na Františku Tři varianty možných řešení: Zachovat stávající podobu, kdy Nemocnice Na Františku (NNF) zůstává příspěvkovou organizací Prahy 1 a hlavní město nemocnici dotuje pod podmínkou možnosti kontroly .

Přejít ke smíšené formě řízení, kdy se hlavní město a Praha 1 podílejí na řízení NNF a sdílejí výdaje .

Provoz NNF převést pod Prahu a ponechat Praze 1 majetek.

Podle slov Johnové je v tuto chvíli nutné začít s aktivnější politikou v oblasti zdravotnictví a záměry předání nemocnice za nevýhodných podmínek do soukromých rukou se nesmějí opakovat.

„V budoucnu by se mohla Nemocnice Na Františku stát základním kamenem stabilního systému zdravotní péče v Praze,“ dodává radní.

Hlavní město jako jediný kraj žádné nemocnice neprovozuje a zdravotní péči pro Pražany zajišťují fakultní nemocnice, které spadají pod stát.

Ve čtvrtek o budoucnosti zařízení jednali zástupci městské části a magistrátu také s odborníky z oblasti zdravotnictví. Mluvili nejen o formě řízení, ale i o poskytovaných službách.

„Vnímám jako dobrou zprávu, že budoucnost zdravotnické péče pro Pražany vidíme s městskou částí podobně a spějeme k dohodě. V jednáních budeme pokračovat,“ říká Johnová.

Variantu, že by nemocnici převzal magistrát, kritizuje opozice. „Velmi mě na tom dráždí to, že před volbami říkali zachraňte Nemocnici Na Františku, udělali s tím volební výsledek,“ naráží magistrátní zastupitelka a zástupkyně předsedy správní rady zařízení Jaroslava Janderová (ODS) na to, že jedním z volebních hesel Pavla Čižinského byla právě záchrana tohoto zařízení.

Podle ní jdou snahou o převod proti svému slibu. „Měli rovnou říci, že ji odsvěří a převedou na hlavní město, a jejich kampaň by vypadala jinak,“ dodává.

S tím Čižinský nesouhlasí. „Nemocnici na Františku jsme, spolu s řadou politiků z magistrátu, zachránili před podvodnou privatizací v roce 2018,“ připomíná starosta situaci, kdy se předchozí vedení Prahy 1 pod starostou Oldřichem Lomeckým (tehdy za TOP 09) chystalo dát nemocnici do soukromých rukou.

Zájem o ni měly například Penta či Agel, což vyvolávalo obavy z toho, jaký druh péče by zařízení nabízelo.

Podle odpůrců privatizace byla chystaná smlouva nevýhodná, protože v koncesních podmínkách stálo, že kvalita služeb nesmí klesnout. Nebylo však podmínkou, aby se nemocnice rozvíjela. Smlouva měla být na 35 let. „Praha 1 pouze hledala zdroje a spolupracovníky, abychom ji mohli dál provozovat,“ brání záměr Janderová.

Ta doplnila, že nemocnici dokáže městská část dobře řídit, protože ji zná. „Jestli se opět vzbudí nervozita mezi personálem, jak jsem již řekla na zastupitelstvu starostovi Prahy 1, může se stát, že veškerý personál půjde jinam a nemocnice zůstane prázdná,“ upozorňuje.

Podle ní by Praha 1 měla s magistrátem spolupracovat tak, že by nadále nemocnici řídila městská část a v dozorčích a správních orgánech by seděli i odborníci z Prahy.

Nemocnice má v současnosti 175 lůžek a ročně hospitalizuje osm tisíc lidí a dalších více než 80 tisíc pacientů ošetří zdravotníci v ambulancích a specializovaných poradnách.

Využívají ji kromě pacientů z úzkého centra města také lidé z Prahy 7, která s jedničkou sousedí a její obyvatelé mají zařízení přes řeku. Nemocnice ošetřuje také mnoho turistů.

„Nemocnice Na Františku má celopražský význam a z pozice magistrátu bude její rozvoj a koordinace spolupráce s ostatními komunálními zdravotnickými zařízeními v celé Praze mnohem snazší,“ domnívá se Čižinský.