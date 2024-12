Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

„Musíte na operaci,“ vyslechla si v říjnu Marie od svého gynekologa, který ji hned odeslal do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV). Do tamní onkogynekologické ambulance ji pozvali o pár dní později a Marii začala odysea pro ni plná nepochopitelných dějů a úkonů, jak v režii lékařů, tak sester. Přitom by někdy stačilo, nemít strach se zeptat.