Po útoku hackera vše ukryjeme a znovu oživíme. Nemocnice moderně uchová data

Datové centrum za 200 milionů korun představil zdravotnický holding AKESO. V prvním patře berounského centra je umístěná energetika, která nespoléhá na jeden zdroj, ale má i vlastní trafa. V dalším patře se nacházejí datové sály.
Budova je zajištěná proti požáru, pod dveřmi jsou speciální vložky a součástí elektronických zařízení jsou speciální „šňůry“ schopné vypořádat se s plameny. Celé druhé patro je navíc napojené rovněž na plynové hašení pro případ požáru.
Důležité je i samotné klima uvnitř budovy, včetně dostatečného chlazení pro chod hardwaru. Připojení klade důraz na nezávislost, z bezpečnostních důvodů není odkázané na jednoho operátora.
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Hacker způsobil benešovské nemocnici škodu 59 milionů, policie ho nedopadla
„Projekt datového centra vlastně způsobil, že IT struktura našich nemocnic prošla od základu rekonstrukcí. Nyní je na nejvyšší úrovni zabezpečení,“ konstatuje technický ředitel Datového centra Beroun Pavel Rybář.
Pro vedení berounské nemocnice a dalších zařízení pod hlavičkou AKESO je bezpečnost pacientů a zajištění nepřetržité zdravotní péče prioritou.
„Moderní medicína je kompletně závislá na technologiích a datech. Investice do špičkového datového centra proto nevnímáme pouze jako technologický krok, ale jako klíčovou součást naší odpovědnosti vůči lidem, kteří nám svěřují své zdraví a životy. Chceme mít jistotu, že i v té nejkrizovější situaci dokážeme ochránit data a zajistit fungování nemocnic bez jediného výpadku, uvedl majitel zdravotnického holdingu AKESO Sotirios Zavalianis.
V Hořovicích, kde má AKESO další nemocnici, nyní také připravují datové centrum pod názvem TIER IV. Stavební povolení už je podle vedení holdingu připravené, a stavba tak může brzy začít.
Až tisíc pokusů o hackerskou aktivitu ročně
České nemocnice čelí ročně až tisíci pokusů o nějakou hackerskou aktivitu s cílem ukrást data či ochromit služby a provoz. Ve Středočeském kraji se do potíží dostali před šesti lety v Benešově. Pod nátlakem počítačových pirátů se ocitla tamní Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Na nemocnici zaútočil podle policie takzvaný ransomware. Jde o počítačový vir, který šifruje data na počítači a serverech a následně požaduje po poškozeném výkupné.
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V Benešově udeřil virus, který vydírá nemocnice i města po celém světě
Účet za způsobenou škodu se vyšplhal na téměř 60 milionů korun. Nemocnice navíc nedostala proplacené finanční prostředky od zdravotních pojišťoven na původně plánovaná vyšetření, zákroky a operace.
Další peníze tam museli investovat do obnovy systémů, modernizace zabezpečení a proškolení personálu. Do plného provozu se v Benešově vrátili až po několika týdnech.