Technopárty u Rakovníka rušila noční klid, účastníci policii slíbili odchod

Páteční nelegální večírek pokračoval i v sobotu. „Hluk tu byl i ráno. Koukal jsem na to jako blázen,“ řekl jeden z místních obyvatel. „Na chvíli to vypnuli, ale pak to zase hrálo dál,“ doplnil ho druhý.

Policie o technopárty dostala hlášení v pátek kolem čtvrté hodiny odpoledne. „Během večera se na místě nacházelo zhruba tři sta lidí, kteří hudební produkcí narušovali noční klid,“ uvedla mluvčí policie Eva Hašlová.

Účastníci večírku měli do sobotních 17 hodin místo opustit a ukončit hudební produkci. Akce ovšem běžela i po stanoveném čase a několik desítek lidí na místě zůstalo..

„Účastníci, kteří na místě ještě setrvávají, slíbili, že místo opustí do zítřejšího dne. Během noci by již nemělo k narušování nočního klidu docházet. Akci budou i nadále monitorovat policisté, včetně členů antikonfliktního týmu, kteří jsou na místě celý den,“ dodala Hašlová.