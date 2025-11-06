Provoz vlaků mezi Prahou a Ústím se podařilo obnovit, stál přes pět hodin

Autor: ,
  7:06
Provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem v úseku Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves, který ve středu po poledni zastavila porucha trakčního vedení, byl ve čtvrtek časně ráno plně obnoven. Vlaky tam ve středu nejezdily více než pět hodin, od podvečera byl pak provoz omezen na jednu kolej. Poškození vedení vyšetřují policisté, mohlo jít o úmysl, uvedl ve středu mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

„Provoz ve 4:33 obnoven bez omezení,“ uvedly ve čtvrtek České dráhy na svém webu. Vlaky regionální i dálkové dopravy nejezdily mezi zastávkami Kralupy nad Vltavou a Nelahozeves ve středu od 12:40 do 18:10, poté byl provoz obnoven po jedné koleji s omezením rychlosti.

Důležitou železniční trať zastavilo u Prahy porušené vedení. Policie prověřuje úmysl

Trakční vedení bylo strženo na dvoukolejnou trať, ale veškeré okolnosti policisté prověřují, řekla ČTK ve středu policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Podle ní zatím nebyla stanovena kvalifikace případného trestného činu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady

Nejčtenější

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Policie zasahovala ve VZP kvůli veřejným zakázkám, zadržela devatenáct lidí

Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze na Vinohradech. Celkem bylo podle státního zástupce Miloše Klátika zadrženo 19 lidí. Zásah se týkal zakázek, které zadala VZP. Podle...

Sesuv půdy ve Stodůlkách strhl auto strážníků, převrátilo se na střechu

V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách v pondělí dopoledne zasahovali hasiči ze stanice Smíchov. Došlo zde k sesuvu svahu a části vozovky, který s sebou do vzniklé kaverny strhl zaparkované...

Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně

Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...

Svezete se novou tramvají? Praha je všechny posílá do ostrého provozu

Pražané a návštěvníci hlavního města se budou moci poprvé svézt novou tramvají v pravidelném provozu. A to už v pondělí, kdy Dopravní podnik nasadí do ostrého provozu postupně všech sedm vozů Škoda...

Provoz vlaků mezi Prahou a Ústím se podařilo obnovit, stál přes pět hodin

Provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem v úseku Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves, který ve středu po poledni zastavila porucha trakčního vedení, byl ve čtvrtek časně ráno plně...

6. listopadu 2025  7:06

USK v Eurolize opět padlo, drama s Gironou v koncovce rozhodla Jocytéová

Basketbalistky ZVVZ USK Praha prohrály v 5. kole Evropské ligy na palubovce Girony 78:83 a při obhajobě titulu mají dál dvě výhry. Svěřenkyně trenéra Martina Bašty zaznamenaly v soutěži třetí porážku...

5. listopadu 2025  19:15,  aktualizováno  22:58

Baník je po přestřelce v Pardubicích ve čtvrtfinále, Bohemians končí po penaltách

Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. Mezi osmičku nejlepších prošla i Mladá Boleslav, která na Bohemians...

5. listopadu 2025  18:17,  aktualizováno  21:56

Strážníci jeli řešit agresivního cestujícího, v Krči se srazili s dalším autem

V pražské Krči se večer srazilo auto strážníků s dalším osobním vozem. Dva lidé se při nehodě zranili. Mluvčí městské policie Irena Seifertová sdělila, že mezi zraněnými je jeden strážník a řidič...

5. listopadu 2025  19:59

Mezi Prahou a Kolínem srazil vlak člověka. Ten nehodu přežil s vážnými zraněními

Ve Velimi na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem srazil vlak člověka, který nehodu přežil s těžkými poraněními. „Provoz na hlavní trati byl obnoven, vlaky v místě nehody jezdí sníženou...

5. listopadu 2025  19:21,  aktualizováno  19:46

Důležitou železniční trať zastavilo u Prahy porušené vedení. Policie prověřuje úmysl

Až do večerních hodin zůstal zastavený provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem v úseku Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves. Důvodem byl zkrat a poškození trakčního vedení, možná...

5. listopadu 2025  15:20,  aktualizováno  18:53

Utekl jim lev, policisté ho zastřelili. Zooparku ve Zvoli hrozí odebrání šelem

Veterináři navrhnou odebrání šelem ze zooparku ve Zvoli u Prahy, kde policisté v srpnu zastřelili lva na útěku. Kontrola tam odhalila několik porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

5. listopadu 2025  15:12

Zničená auta, lživá udání, rozlitá moč. Za útoky na policisty půjde muž do vězení

Obžalovaný Michal Hrebičík si odsedí dva roky a deset měsíců ve věznici s ostrahou. Trest mu ve středu potvrdil Krajský soud v Praze. Jednatřicetiletý muž opakovaně útočil na benešovské policisty,...

5. listopadu 2025  14:59

Hygiena kontroluje kosmetické salony, řeší i falešné lékařky s jehlou

Premium

Hygiena obchází kosmetické salony a ověřuje, zda nepracují s přípravky obsahujícími od září zakázanou látku. Navíc ji zaměstnávají falešní zdravotníci poskytující botoxové výplně nebo používající u...

5. listopadu 2025

Rozhodl prezident. Před 80 lety se báňská univerzita stěhovala z Příbrami do Ostravy

Z provizorních prostor v různých částech Ostravy moderní univerzitní kampus, z původních dvou oborů sedm fakult, ze tří stovek studentů současných třináct tisíc studujících. Vysoká škola báňská je v...

5. listopadu 2025  12:46

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Žena si všimla na lavičce zapomenuté kabelky, nemotorně si ji nacpala do tašky

O svou značkovou kabelku s osobními věcmi přišla návštěvnice nákupního centra ve Freyově ulici v Praze 9. Zapomněla ji na lavičce a odešla. Mezitím si odložené tašky všimla neznámá žena. Policií...

5. listopadu 2025  11:46

Planetárium Praha terčem překupníků. Shodili systém a nabízejí falešné lístky

Pražské planetárium, které se znovu otevřelo po rozsáhlé rekonstrukci letos v červnu, se těší velkému zájmu. To s sebou ale přináší také řadu problémů zejména při prodeji vstupenek. Hned poté, co v...

5. listopadu 2025  11:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.