Provoz vlaků mezi Prahou a Ústím se podařilo obnovit, stál přes pět hodin

„Provoz ve 4:33 obnoven bez omezení,“ uvedly ve čtvrtek České dráhy na svém webu. Vlaky regionální i dálkové dopravy nejezdily mezi zastávkami Kralupy nad Vltavou a Nelahozeves ve středu od 12:40 do 18:10, poté byl provoz obnoven po jedné koleji s omezením rychlosti.
Důležitou železniční trať zastavilo u Prahy porušené vedení. Policie prověřuje úmysl
Trakční vedení bylo strženo na dvoukolejnou trať, ale veškeré okolnosti policisté prověřují, řekla ČTK ve středu policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Podle ní zatím nebyla stanovena kvalifikace případného trestného činu.