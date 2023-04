Lidem do studen prosakují jedy. Nelahozeves řeší ekologickou havárii

Do tamních spodních vod se dostaly nebezpečné látky z nedaleké skládky nad lesem Bažantnice, kde je uloženo více než 16 tisíc sudů plných takzvaných styrenových smol. To jsou látky vznikající při destilaci surového styrenu. Stav skládky se ovšem zhoršuje, zatéká do ní, sudy podléhají korozi a jedy postupně prosakují do půdy.