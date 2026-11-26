Zásah sice vykazoval formální znaky trestného činu, avšak nedosahoval potřebné společenské škodlivosti pro trestní postih, plyne z verdiktu, který je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
„Ačkoli jednání obviněných formálně naplnilo znaky přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, stupeň jeho společenské škodlivosti nedosahuje takové intenzity, aby bylo nezbytné uplatňovat vůči obviněným trestní odpovědnost,“ stojí v rozsudku senátu s předsedkyní Martou Ondrušovou.
Hlídka v květnu 2023 vyjela do parku Lannova v Praze 1 na základě hlášení o oběšeném muži. Visel na laně ze stromu a stál na špičkách. Strážníci nezjišťovali životní funkce a lano neodřízli – místo toho vymezovali prostor páskou a komunikovali s dispečinkem. K odříznutí a zahájení resuscitace přistoupili až po hovoru s operátorkou záchranné služby a příjezdu další hlídky. Záchranáři muže oživili, ale o pět dní později v nemocnici zemřel na otok mozku.
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Odsouzeni, zproštěni, odsouzeni. Případ strážníků a oběšence dává justici zabrat
Případ opakovaně prošel celou soudní soustavou. Původní odsouzení za neposkytnutí pomoci NS zrušil v prosinci 2024. Po následném zprošťujícím rozsudku a zásahu odvolacího soudu nakonec Obvodní soud pro Prahu 1 a Městský soud v Praze strážníky uznaly vinnými z přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti a uložily jim peněžité tresty po 25.000 korunách.
NS nyní potvrdil, že strážníci profesně pochybili. Ochrana života a zdraví je základní povinností obecní policie, osmiminutová prodleva tento úkol podstatně ztížila a k odříznutí lana nebylo potřeba žádné speciální školení. Právě proto, že smrt může konstatovat jen lékař, měli strážníci zasáhnout okamžitě.
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Strážníci nepomohli oběšenci, po rozsudku u městské policie končí
„Ochrana osoby poškozeného měla v posuzované věci převážit nad čímkoliv jiným a byla v daném místě a čase nejdůležitější povinností obviněných,“ konstatoval NS.
Na rozdíl od nižších soudů však NS zavinění vyhodnotil jako nedbalost nevědomou, nikoli vědomou. Poukázal také na řadu specifických okolností, které snížily společenskou škodlivost. Šlo o jednorázový exces jinak bezúhonných a bezproblémově hodnocených strážníků. Jeden z nich dvakrát získal ocenění za záchranu lidského života.
Strážníci od operačního střediska dostali informaci, že jedou k oběšenému. Totéž si myslel i oznamovatel, sám bývalý policista. Podle znaleckého posudku z oboru soudního lékařství u muže v době příjezdu hlídky pravděpodobně již docházelo k nevratnému poškození mozku a nebylo prokázáno, že by okamžitý zákrok dokázal smrt odvrátit.
Spíše než trestní řízení připadal podle NS v úvahu postih prostřednictvím pracovněprávních předpisů. Vzhledem k uplynutí zákonných lhůt už ale tento postih není možný.