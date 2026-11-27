Kde se může sáňkovat?
Než v Praze vyrazíte na svah, vyplatí se zkontrolovat místní značení. Podle městské vyhlášky o ochraně veřejné zeleně totiž není sáňkování povoleno plošně ve všech zahradách a parcích, ale pouze na vyhrazených místech označených piktogramy.
Platí to například pro Petřín, Stromovku, Letenské sady nebo Vítkov, kde správci z organizace Lesy hl. m. Prahy vybírají plochy bez pevných překážek a tak, aby se nepoškodila zeleň. Sjezdové lyžování a snowboarding jsou v těchto parcích zakázány.
Zatímco v centru u Vltavy sníh často rychle taje, na výše položených místech, jako je Ďáblický háj (328 m n. m.), Petřín nebo Obora Hvězda, se souvislá vrstva drží déle.