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Nejkvalitněji se v Česku žije v Říčanech a Praze. Nejhorší je Karvinsko, ukázal index

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  14:36
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Říčany | foto: Profimedia.cz

Nejkvalitnější život mají lidé ve středočeských Říčanech. Město se v indexu kvality života umístilo na první příčce podeváté za sebou. Následuje Praha a Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Na opačném konci jsou Karviná a Orlová na Karvinsku.

Největší posun od roku 2018 předvedly Pohořelice, ze 117. místa na páté, a Nepomuk se vyšplhal ze 136. na 24. místo. Moravskoslezský kraj se zvedá a Ústecko pořád stagnuje.

Čtrnáct nejlepších obcí leží 50 kilometrů od Prahy nebo Brna, zatímco obce s nejnižším počtem bodů jsou v někdejších průmyslových a pohraničních oblastech Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

O indexu

  • Index kvality života srovnává od roku 2018 všech 206 obcí s rozšířenou působností ve třech pilířích Zdraví a životní prostředí, Materiální zabezpečení a vzdělání, Vztahy a služby.
  • Skládá se z 29 dílčích indexů z 92 ukazatelů z veřejných registrů a vlastního sběru dat, metodicky vychází z přístupů OECD a OSN.
  • Index je relativní, ORP s nejvyšší hodnotou má 10, s nejnižší 0. Ročník 2026 zpřesňuje tři oblasti (kulturní a sportovní vybavenost, výsledky žáků ZŠ, dostupnost zeleně) a počítá dojezd ke službám s reálným provozem.

„Pořadí v žebříčku se dá posunout a nevyžaduje to být nejlepší ve všem. Rozhoduje několik oblastí s velkou vahou, především schopnost přitáhnout a udržet mladé rodiny. Úspěch má ale svou cenu. Ve dvacítce nejlépe hodnocených obcích s rozšířenou působností (ORP) si dnes za měsíční mzdu koupíte zhruba půl metru čtverečního bytu, v roce 2018 to bylo skoro devět desetin. Kdo chce růst udržet, musí řešit i dostupnost bydlení,“ říká Jan Havránek z AQE advisors, autor projektu Obce v datech.

Žebříček vedou Říčany s plným počtem 10,00 bodů před Prahou s 9,35 a třetím Brandýsem s 8,09.

Jihomoravský kraj má v první dvacítce osm ORP, Středočeský šest. Nerozhoduje velikost města. Když pomineme Prahu, v první pětce se nacházejí Hustopeče a Pohořelice, města kolem šesti tisíc obyvatel.

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Na dně žebříčku zůstávají Rumburk, Most, Karviná a poslední Orlová. Šestnáct ORP má index pod dvěma body a většina z nich leží v někdejších průmyslových a pohraničních oblastech.

Jejich ztrátu tvoří z 60 % pět oblastí, a to délka života, nezaměstnanost, exekuce, hmotná nouze a nabídka práce. Levné bydlení, železnice ani zeleň jim nechybí. Ne všude má ale tento problém stejnou váhu.

V Moravskoslezském kraji se Odry, Kopřivnice nebo Hlučín od roku 2018 posunuly přibližně o 40 míst výš, zatímco v Ústeckém kraji si polepšilo jen šest ORP ze šestnácti a výrazněji jen Roudnice nad Labem.

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