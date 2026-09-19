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Nejhorší je, když rodič chce být s dítětem kamarád. Psycholožka o hrozbách vztahů

Juliana Hámová
  20:00
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Partnerské vztahy, rodičovství i fungování rodin se za poslední desetiletí výrazně proměnily. Máme více svobody a možností, zároveň hledáme rovnováhu mezi vlastními potřebami a společným životem. „A to výrazně ovlivňuje naše rozhodnutí,“ říká Petra Nebesová, vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

Když se řekne manželská poradna, většina lidí si představí místo, kam chodí manželé před rozvodem.
Dnes jsme Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Nevěnujeme se jen manželům. Našimi klienty jsou lidé, kteří řeší blízké vztahy – partnerské, rodinné, mezigenerační, s různou sexuální orientací. I ti, kteří mají problém navazovat vztahy nebo se cítí osamělí. Každý, kdo prožívá nejistotu v nejbližších mezilidských vztazích.

Dětem říkáme jednoduché pravidlo – nedávejte na internet nic, co byste neukázali babičce. To platí i pro rodiče a prarodiče.

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Nejhorší je, když rodič chce být s dítětem kamarád. Psycholožka o hrozbách vztahů

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