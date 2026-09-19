Když se řekne manželská poradna, většina lidí si představí místo, kam chodí manželé před rozvodem.
Dnes jsme Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Nevěnujeme se jen manželům. Našimi klienty jsou lidé, kteří řeší blízké vztahy – partnerské, rodinné, mezigenerační, s různou sexuální orientací. I ti, kteří mají problém navazovat vztahy nebo se cítí osamělí. Každý, kdo prožívá nejistotu v nejbližších mezilidských vztazích.
Dětem říkáme jednoduché pravidlo – nedávejte na internet nic, co byste neukázali babičce. To platí i pro rodiče a prarodiče.