Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Nejasné cedule a výpadek karet zmátly cestující. Staré Lítačky ještě chvíli platí

Jana Sobíšková
  10:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Od letošního března měla postupně končit platnost prvních plastových karet Lítačka vydaných v roce 2016. Původně platily do roku 2020, ovšem tehdy se provozovatel systému, Operátor ICT (OICT), společně s magistrátem rozhodl jejich platnost prodloužit o šest let.

Další prodlužování vzhledem k životnosti plastových karet v plánu nebylo. OICT proto v březnu vyvěsil informační cedule, kde cestujícím připomínal nutnou výměnu.

„Od 1. 3. 2026 nebude možné se při přepravní kontrole prokázat kartou Lítačka s platností do roku 2020. Například máte na kartě platnost do 15. 6. 2020, nejpozději do 15. 6. 2020 ji musíte vyměnit,“ informoval OICT.

Výměna se týká 370 tisíc vydaných karet. Minimálně 130 tisíc z nich má přitom aktivní jízdné. Někteří Pražané ale vyměnili kartu zbytečně. Nastartovaný proces výměn v červnu zkomplikovalo přerušení dodávek plastových karet.

„Protože jsem na ceduli viděl, že se mě výměna karty týká, zašel jsem si hned k přepážce v metru,“ sdělil redakci Petr, který pro urychlení zvolil expresní výměnu za stokorunu.

„Nevěděl jsem, která platí“

K jeho překvapení mu ale za pár dní přišla esemeska, že jeho původní karta byla automaticky prodloužena do konce letošního roku.

„Úplně mě to zmátlo. Starou jsem si schoval na památku, protože se jednalo o úplně první vydanou, ale najednou jsem nevěděl, která mi platí. Také jsem trochu litoval té stovky,“ popsal Petr. Informační cedule přitom dál stály u eskalátorů a u vchodů do metra.

„Online zažádat o plastovou Lítačku nyní v důsledku výpadku karet nejde.“

Vladimír Antonín Bláha, mluvčí OICT

„Došlo k dočasnému přerušení dodávek plastových karet, proto jsme se rozhodli prodloužit platnost těchto karet do konce roku,“ vysvětlil mluvčí OICT Vladimír Antonín Bláha.

Kdo si kartu už stačil vyměnit, má jízdné přepsané na nové Lítačce. To je ta jediná, kterou by měl podle Bláhy cestující v MHD používat. Dodal také, že společnost nyní zvažuje text na cedulích upravit tak, aby už nemátl další cestující. Zároveň všechny cestující, kterých se měla letos výměna týkat, OICT o automatickém prodloužení informuje e-mailem.

Problém je i s kartami pro děti

„To znamená, že i když někomu původně končila platnost karty dnes, 11. srpna, tak si ji nemusí vyměnit do dneška, ale stačí do konce roku – to je ten rozdíl ve sdělení oproti původnímu znění na cedulích, tyto dvě větičky přelepíme,“ řekl Bláha.

Výpadek dodávky karet zaznamenali také rodiče, jejichž děti brzy oslaví patnáctiny a nebudou už mít pražskou MHD zdarma.

„Synovi bude teď v srpnu 15 let, a tak jsme mu chtěli včas zařídit Lítačku v podobě karty s nahraným jízdným,“ popsala chlapcova matka Irena. Na přepážku zašla už v červnu, aby se zhotovením ve třicetidenní lhůtě měla jistotu, že v srpnu karta bude hotová. „Jenže mi oznámili, že karty fyzicky nemají, takže to mám zkusit později,“ dodala Irena. Až před pár dny zjistila, že karty jsou skladem, ovšem jen na jediném místě v Praze, kam se musí osobně vypravit.

Jedině ve Škodově paláci

„Syn má narozeniny pozítří, takže aby kartu od patnácti let měl, nezbývá než mu ji nechat zhotovit expresně za dvě stovky,“ dodala.

Tento postup jako jediný možný doporučil také Bláha. Zatímco běžně mohou rodiče pořídit Lítačku, a to i v podobě karty, skrze aplikaci, kam nahrají sken rodného listu dítěte pro ověření jeho věku, nyní je postup jiný.

„Online zažádat o plastovou Lítačku nyní v důsledku výpadku karet nejde. Musí se s rodným listem do Škodova paláce, kde podle mých informací už karty fyzicky jsou a vydávají se,“ informoval mluvčí.

V případě, že by dítě od 15 let Lítačku nemělo, nemůže při přepravní kontrole využívat ani zvýhodněné, tedy levnější jízdenky.

„U studentů ve věku 18 až 26 let je potřeba rozlišovat Prahu a vnější tarifní pásma PID. Ve vnějších pásmech mohou studenti využívat zvýhodněné jízdné, zatímco na území Prahy platí plnocenné jednotlivé jízdné,“ dodal Bláha.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

OBRAZEM: Hladina Orlíku klesá. Plavci to mají dál, vystupují trosky zaniklých staveb

Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)

Orlická přehrada během posledního týdne přišla o další metr vody a její hladina klesla pod 340 metrů nad mořem. Vodohospodáři pokračují v odpouštění vody kvůli posílení průtoků na dolním toku Vltavy...

Duhový průvod prošel Prahou, zastavil magistrálu. Bojte se Boha, kázali odpůrci

Podporovatelé a zástupci LGBT+ komunity prochází centrem Prahy. Nad davem vlají...

Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague Pride, dorazil po trase z Václavského náměstí do cíle na ostrově Štvanice. V poledne před startem pochodu uctily tisíce...

Z domu za Prahou utekli do bytu na Smíchově. Relaxační zahradu mají na střeše

Obestavění instalační šachty se stalo základním prvkem určujícím členění...

Každodenní dojíždění je přestalo bavit. Rodina se dvěma dětmi proto opustila rodinný dům za Prahou a přesídlila do nově vznikající čtvrti na pražském Smíchově. O kontakt s přírodou však nepřišla –...

Palestinské vlajky i odkaz na Macinku. Prague Pride rozzářil Prahu barvami

Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague....

Průvod Prague Pride prošel v sobotu centrem Prahy. Tisíce lidí vyrazily za přísných bezpečnostních opatření z Václavského náměstí na Štvanici, cestou se na ně čekali odpůrci. Ještě předtím účastníci...

Normální zboží, nenormální ceny. Před novou drogerií v Praze stála fronta už od rána

Během otevírací doby se tvořily velmi dlouhé fronty. (12. srpna 2026)

Dánský diskontní řetězec Normal vstoupil do Česka. První prodejnu otevřel ve středu 12. srpna v pražském OC Flora. Zájem o nový obchod předčil očekávání. Už od osmé hodiny ráno se před obchodním...

12. srpna 2026  10:19,  aktualizováno  10:53

Nejasné cedule a výpadek karet zmátly cestující. Staré Lítačky ještě chvíli platí

ilustrační snímek

Od letošního března měla postupně končit platnost prvních plastových karet Lítačka vydaných v roce 2016. Původně platily do roku 2020, ovšem tehdy se provozovatel systému, Operátor ICT (OICT),...

12. srpna 2026  10:30

Brýle k pozorování zatmění nejsou. Lidé si je nabízejí výrazně dráž a řeší alternativy

ilustrační snímek

Z brýlí na pozorování zatmění Slunce se stalo nedostatkové zboží. E-shopy hlásí vyprodáno a lidé na diskusních fórech se na poslední chvíli snaží zjistit případné alternativy. Někdo doporučuje...

12. srpna 2026  9:21

Na Příbramsku hoří skládka odpadu, vyhlášen druhý stupeň poplachu

Hasiči od úterního večera zasahují u požáru skládky odpadu v Chrástu na...

Hasiči od úterního večera zasahují u požáru skládky odpadu v Chrástu na Příbramsku, vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Zásah se obešel bez zranění.

12. srpna 2026  7:36,  aktualizováno  8:37

V restauraci útočil opaskem, chodí s pistolkou. Policie s žádostí o ústavní léčbu neuspěla

Premium
Muž v Praze mířil falešnou pistolí na kolemjdoucí

Muže, který minulý pátek zaútočil na zákaznici v restauraci na pražském Andělu, policie velmi dobře zná. Je to tentýž člověk, který v květnu pobíhal po Smíchově s falešnou pistolí v ruce a mířil na...

12. srpna 2026  7:30

Před 100 lety vyjela na Wilsonově nádraží první elektrická lokomotiva

Elektrická akumulátorová lokomotiva řady E407.0

Ve čtvrtek 12. srpna 1926 se na Wilsonově nádraží v Praze poprvé rozjela elektrická lokomotiva Československých státních drah. Nešlo ještě o začátek elektrifikace železnice, ale o praktický krok,...

12. srpna 2026

Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....

11. srpna 2026  20:59,  aktualizováno  23:47

Ze studny tryskala krev, věřili poděbradští po staletí. Poprava havířů zrodila legendy

Premium
Deset odsouzenců z řad rebelujících kutnohorských havířů oděných do bílých...

V kronikách královského města Poděbrady je 11. srpen 1496 zapsán krvavě rudým písmem. Katův meč tehdy za labským mostem sťal hlavy havířů, kteří už nechtěli snášet příkoří chamtivých perkmistrů....

11. srpna 2026

Jak se zalévá Vyšehrad? Vodu bere z Vltavy, využívá unikátní systém

Vyšehradský tunel a bazilika

Současná vedra dávají zabrat i zeleni na pražském Vyšehradě. Tamní zahradníci k zavlažování trávníků, záhonů a dřevin využívají užitkovou vodu z Vltavy, která plně nahradila vodu pitnou. Využívají k...

11. srpna 2026

Výluka mezi Radotínem a Smíchovem startuje dřív, vybrané vlaky nevyjedou

Přestavované nádraží Praha-Smíchov

Kvůli přestavbě smíchovského nádraží musí Správa železnic přistoupit k dřívější výluce koleje směrem na Radotín. Což od středy omezí osobní vlaky. Část z nich pojede odklonem přes Branický most mimo...

11. srpna 2026  16:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bizarní loupež oříšků. Zloděj to zkusil, pak si přišel ještě dvakrát. Sebral 130 balení

ilustrační snímek

Bizarní loupež se odehrála na pražském Břevnově. Zloděj se tam v supermarketu zachoval jako veverka a sebral 130 balení ořechů. Škoda je přes 15 tisíc korun, policie žádá veřejnost o pomoc při...

11. srpna 2026  13:43

Levné pivo od Lidlu láká. V restauraci na Výstavišti jsou fronty až do zavíračky

Premium
Restaurace Lidl v Praze na Výstavišti. Fronty u výčepu prakticky po celou...

Letní byznys s venkovní restaurací přináší Lidlu úspěch. Soudě podle zájmu o ni. Prostor v areálu holešovického Výstaviště je i zkraje druhé poloviny prázdnin stále obsypán zákazníky, kteří sem jdou...

11. srpna 2026  13:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×