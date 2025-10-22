Připravujeme podrobnosti.
V Nehvizdech hoří průmyslová hala, třetí stupeň poplachu. Kouř je cítit i v Praze
V Nehvizdech hoří průmyslová hala, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ( 22. října 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz
Neuvěříte, kam všude lze umístit antény. Jedno z míst vzbuzuje respekt
Střechy budov; věže kostelů, hradů či zámků; rozhledny i bývalé tovární komíny. Místa, kde mobilní operátoři běžně instalují své antény. Kde nic z uvedeného nelze využít, tam staví třeba příhradové...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...
Po majitelce psa, který zastavil metro, chce dopravní podnik náhradu škody
Čtyřletou fenku, která ve čtvrtek na pět hodin zastavila provoz pražského metra, si z útulku v Troji večer vyzvedla její majitelka. Křížence ovčáka, který si vysloužil přezdívku Metrouš, naháněli na...
VIDEO: Mladík čmáral fixem na novém nádraží v Bubnech. Poznáte ho?
Policisté pátrají po muži, který během dvou zářijových dnů počmáral několik skleněných tabulí na nedávno otevřeném novém nádraží Praha-Bubny. Způsobil tak škodu za víc než 150 tisíc korun. Za...
Metro C nejelo po celé délce a v obou směrech. Do kolejiště spadl kryt svítidla
Pražské metro C bylo dnes po deváté hodině dopoledne ochromeno po celé své délce a v obou směrech. Podle dopravního podniku za to mohla technická závada ve stanici Pankrác při instalaci nového...
Rijeka - Sparta: kde sledovat Konferenční ligu v TV
Po suverénním vítězství nad irským Shamrockem čeká fotbalisty Sparty druhý souboj v Konferenční lize. Nastoupí na hřišti chorvatského týmu HNK Rijeka. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?
Stavba Pražského okruhu jede naplno. Spory o rozpočet ji nezbrzdí, ujišťuje ŘSD
Až dvě stovky dělníků a desítky bagrů, jeřábů a nákladních aut každý den pracují na 12,6 kilometru dlouhém úseku 511 Pražského okruhu, který má už za dva roky propojit Běchovice a dálnici D1. „Není...
Dělníka při demolici na stavbě zavalila zeď. Nehodu nepřežil
K tragické nehodě v průběhu stavební demolice došlo ve středu dopoledne u Kralup nad Vltavou. Dělníka cizí národnosti zde při práci zavalila padající zeď. I přes okamžitý výjezd záchranářů se muže...
Bez Haraslína i Sadílka. Sparta vyrazila do Rijeky, mohou zápas ohrozit lijáky?
Bez zraněného kapitána Lukáše Haraslína a nově i Lukáše Sadílka vyrazili sparťanští fotbalisté za druhým zápasem v Konferenční lize. Ve čtvrtek v rozmáčené Rijece, kde několik dnů vydatně prší, mohou...
Developeři prodali v Praze méně nových bytů. Cena byla vyšší, uvádí analýza
V letošním třetím čtvrtletí developeři prodali v Praze 1 700 nových bytů, meziročně o 8,1 procenta méně. Proti druhému čtvrtletí to bylo méně o 2,9 procenta. Průměrná nabídková cena nových pražských...
Velké pátrání po pětiletém Matýskovi skončilo nečekaně. Dítě našli v kufru auta
Po pětiletém Matýskovi v pondělí na Příbramsku pátraly desítky policistů, hasičů i dobrovolníků. Náhle se ztratil svým prarodičům. Po několika hodinách jej objevil policista na místě, které všechny...
Jágr hledá formu a otevřeně hlásí: Je dost pravděpodobné, že přijdu a řeknu konec
Už před uplynulou sezonou avizoval konec. „Asi jsem lhal,“ pousměje se zpětně Jaromír Jágr. Z legendárního útočníka stále vyzařuje energie, kterou ho v životě nabíjí snad jedině hokej. I ve...
Otevřou se šachty v Ďáblicích. Ostatky politických vězňů se vrátí jejich rodinám
Po dlouhých přípravách se na pražský Ďáblický hřbitov vrací archeologové a tentokráte je doprovodí i antropologové. Ve středu začne první exhumace zde uložených obětí komunistického režimu. Tři...
Mobily musejí být zamčené ve skříňkách. Ve školách už kvůli nim volali i policii
Přibývá škol, které telefony zakazují, některé ale volí cestu tolerance. Na soukromé obchodní škole Digital Academy v Kutné Hoře mají studenti jasno, co s mobilem před každou hodinou...
Po srážce s autobusem vykolejila v Praze tramvaj. Hasiči evakuovali 50 cestujících
V pražské Vinohradské ulici u Olšanských hřbitovů se v úterý odpoledne srazila tramvaj s autobusem městské hromadné dopravy. Drobná poranění v obličeji utrpěl řidič autobusu, nikdo z cestujících...
Investice za 190 milionů. Praha dokončila protipovodňový uzávěr trojského kanálu
Pražská vodohospodářská společnost (PVS), kterou vlastní hlavní město Praha, dokončila stavbu protipovodňového uzávěru trojského kanálu v souvislosti s výstavbou nové linky Ústřední čistírny...
Dodávka přejela do protisměru a srazila se s kamionem, její řidič zemřel
Na silnici I/7 u obce Kvílice na Kladensku narazila v úterý dopoledne dodávka do nákladního auta, její řidič nehodu nepřežil. Šofér nákladního auta je vážně zraněný. Silnice byla dočasně uzavřená, na...