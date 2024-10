Při nehodě na Benešovsku se zranili tři lidé, auta najela do vysypaného dřeva

Záchranné složky dostaly hlášení o nehodě po 10. hodině. „Podle prvotních informací k nehodě mohlo dojít tak, že řidič toyoty, který měl za vozem přívěs se dřevem, zřejmě nepřizpůsobil rychlost povětrnostním podmínkám a vyjel na krajnici, kde se vozík převrátil a dřevo se vysypalo do protisměru,“ popsala nehodu policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Do nákladu následně narazilo volvo, které řídila řidička, ročník 1959, a také volkswagen a po něm ještě nissan. Řidič a spolujezdkyně z nissanu jsou podle policie těžce zranění.

Dechové zkoušky u všech řidičů byly podle policie negativní. Silnice bude kvůli vyšetřování a odstraňování následků nehody zřejmě delší dobu uzavřená. Řidiči musí využít objízdné trasy, ve směru od Miličína na Ješetice, Heřmaničky a Votice a od Votic na Neustupov.

„Letecká záchranná služba transportovala vážně zraněnou ženu s poraněním břicha do Motola, další vrtulník druhého pacient s těžkým zraněním do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ sdělil mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant. Třetího zraněného se středně těžkým zraněním převezli záchranáři do benešovské nemocnice, doplnil mluvčí.