U Petřin se srazila tramvaj s autem, kvůli srážce s člověkem nejede i část metra B

U zastávky Petřiny v Praze došlo k dopravní nehodě tramvaje a osobního automobilu.
Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, nasazen byl i autojeřáb. Nehoda výrazně ovlivnila provoz městské hromadné dopravy v oblasti.
Tramvajové linky číslo 1 a 2 jsou v obou směrech odkloněny. Jezdí po trase Vozovna Střešovice – Park Maxe van der Stoela – Malovanka a zpět směrem do centra.
„Dopravní podnik postupně zavádí náhradní autobusovou dopravu X1 v úseku mezi Vozovnou Střešovice a Sídlištěm Petřiny. Cestující mohou v tomto úseku využít také souběžnou autobusovou linku 108,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí Aneta Řehková.
V úseku mezi Hradčanskou a Petřinami doporučuje dopravní podnik využít linku metra A.
Současně se komplikace objevily i na lince metra B. Ve stanici Černý Most došlo ke střetu vlaku metra s člověkem.
Provoz metra je v úseku mezi stanicemi Českomoravská a Černý Most zastaven. V opačné části linky, mezi Českomoravskou a Zličínem, je provoz zachován, vlaky však jezdí mimo jízdní řád v pravidelném intervalu.
„Okolnosti nehody vyšetřují na místě dopravní policisté,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.