U Petřin se srazila tramvaj s autem, kvůli srážce s člověkem nejede i část metra B

Autor:
  16:48
Dvě mimořádné události zkomplikovaly v pátek odpoledne dopravu v Praze. U zastávky Petřiny se srazila tramvaj s osobním autem, na Černém Mostě pak došlo ke střetu vlaku metra s člověkem. Provoz tramvají i metra je omezen, dopravní podnik zavedl náhradní opatření.
foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

U zastávky Petřiny v Praze došlo k dopravní nehodě tramvaje a osobního automobilu.

Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, nasazen byl i autojeřáb. Nehoda výrazně ovlivnila provoz městské hromadné dopravy v oblasti.

Tramvajové linky číslo 1 a 2 jsou v obou směrech odkloněny. Jezdí po trase Vozovna Střešovice – Park Maxe van der Stoela – Malovanka a zpět směrem do centra.

„Dopravní podnik postupně zavádí náhradní autobusovou dopravu X1 v úseku mezi Vozovnou Střešovice a Sídlištěm Petřiny. Cestující mohou v tomto úseku využít také souběžnou autobusovou linku 108,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí Aneta Řehková.

V úseku mezi Hradčanskou a Petřinami doporučuje dopravní podnik využít linku metra A.

Současně se komplikace objevily i na lince metra B. Ve stanici Černý Most došlo ke střetu vlaku metra s člověkem.

Provoz metra je v úseku mezi stanicemi Českomoravská a Černý Most zastaven. V opačné části linky, mezi Českomoravskou a Zličínem, je provoz zachován, vlaky však jezdí mimo jízdní řád v pravidelném intervalu.

„Okolnosti nehody vyšetřují na místě dopravní policisté,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.