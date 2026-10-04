„Je to zajímavý nesoulad. Nárůst počtu aut v metropoli totiž neměl vliv na to, kolik jich skutečně jezdí po pražských ulicích,“ uvedl pro MF DNES generální ředitel Technické správy komunikací (TSK) Filip Hájek. Vozidlo totiž může být registrované v Praze, ale jezdit v jiné části země.
Počet klesajících nehod ovlivňuje i to, že řidiči nemusejí volat policii v případě, že škoda nepřesáhne 200 tisíc korun a nedojde k žádnému zranění. „Řidiči si tak řadu drobných nehod vyřeší sami přes pojišťovnu. Například když si ťuknou do nárazníku,“ popsal dopravní expert Roman Budský.
To se do statistik nehodovosti promítá dlouhodobě. Například do roku 2000 musel řidič policii nahlásit nehodu, kde škoda přesáhla tisíc korun. Dopravní policisté tehdy evidovali přes 40 tisíc nehod. A to i přesto, že po pražských ulicích jezdilo o 600 tisíc aut méně než dnes.
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K bezpečnosti v dopravě přispívají i modernější automobily. „Bezpečnostní asistenční systémy ve vozidlech dokážou dopravním nehodám předcházet,“ vysvětlil mluvčí policie Jan Daněk. Nové modely vozů umějí například samy zastavit před překážkou.
Podle TSK se daří snižovat počet nehod i díky zlepšování dopravní infrastruktury.
„Za posledních několik let narostl počet vozidel a doprava je intenzivnější. Jen ve vnějších částech Prahy jezdí o 100 tisíc aut více než před 15 lety,“ poukázal Hájek s tím, že kvůli rozbitým komunikacím došlo v minulém roce jen k 15 nehodám. V porovnání s rokem 2023 je to o osm méně.
Řidiči v koloně ztrácejí nervy
Nejčastější příčinou nehod je, když řidič nedodrží odstup, nevěnuje se řízení nebo ztratí nervy v koloně.
„V Praze jsou velkým problémem kolony a uzávěrky, při kterých řada řidičů ztrácí nervy. Mají pocit, že musí spěchat, troubí a tlačí se na auta před sebou,“ vysvětlil Budský. To pak vede k tomu, že vozidlo nedobrzdí.
Podle Budského by pomohlo, kdyby byl lépe nastavený zákon o minimálních rozestupech. „Není jasně stanovené, jak moc velké musí být rozestupy mezi vozidly,“ upozornil dopravní expert. Jedním z dalších důvodů klesajícího počtu nehod může být i to, že v Praze část mladých lidí dělá autoškoly až v pozdějším věku.
„Nejsou to takoví střelci, protože jsou mnohem vyzrálejší. Jezdí daleko opatrněji, mají totiž větší obavy z možné dopravní nehody,“ přiblížil instruktor Radovan Myslík z pražské autoškoly GreenDrive.
Přehled nejrizikovějších pražských silnic
● O první místo v počtu nahlášených nehod na křižovatkách se dělí 5. května – Jižní spojka a Kbelská – Novopacká. Loni na obou místech došlo ke 35 nehodám. Zranilo se 12 lidí.
Zdroj: TSK
Nerespektují výstražná světla
V hlavním městě také klesá počet řidičů, kteří způsobí nehodu pod vlivem alkoholu. V minulém roce jich bylo 121, oproti roku 2024 se tak jejich počet snížil o 41. Méně jich také havaruje kvůli jízdě na červenou. Loni to bylo 133 řidičů, což je v porovnání s rokem 2022 o 79 méně.
„Řidiči dnes vědí, že jsou u semaforů kamery. To je pak motivuje k tomu, aby na červenou nejezdili,“ upozornil Budský.
Velkým problémem se ale ukazuje to, že motoristé často nerespektují výstražná světla na železničních přejezdech a ignorují značku STOP. Vyplývá to ze záběrů z kamer na železničních přejezdech v Praze a okolí, které zveřejnila policie. Za podobné přestupky už letos dopravní policisté uložili na sedm stovek pokut v celkové výši přes milion korun.
„Jde o mimořádně nebezpečný hazard, při kterém řidiči ohrožují sebe, své spolujezdce i osoby cestující ve vlaku. Stejně závažnému riziku se vystavují chodci, kteří vstoupí na přejezd v době, kdy blikají červená světla, zní výstražný signál nebo se sklápějí či zdvihají závory,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
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Řidiče i chodce proto policie nabádá, aby výstražná zařízení na přejezdech vždy respektovali a nesnažili se projet nebo přejít před blížícím se vlakem.
Ačkoli celkově počet nehod klesá, policisté stále varují před nedáním přednosti v jízdě.
„Apelujeme na všechny řidiče, aby při jízdě respektovali pravidla silničního provozu, zejména přednost v jízdě. Právě její nedodržení může mít v řádu několika sekund velmi vážné následky. Zbytečnému střetu lze v mnoha případech předejít právě zvýšenou opatrností a ohleduplností,“ uzavřel Daněk.