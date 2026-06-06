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Po nárazu do stromu zemřela na Kutnohorsku mladá žena, tři lidé se zranili

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  9:30
U Křesetic na Kutnohorsku narazilo v noci na sobotu osobní auto do stromu. Nehodu nepřežila jednadvacetiletá spolujezdkyně, řidič a další dva muži skončili v nemocnici. Pro řidiče vozu, který utrpěl vážná zranění, přiletěl vrtulník. Příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují, řekla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Nehoda se stala krátce před půlnocí. Dvaadvacetiletý řidič jel z Křesetic do Úmonína a z neznámých příčin narazil do stromu. Vrtulník ho s vážným zraněním přepravil do nemocnice. V autě s ním cestovala o rok mladší žena a dva další muži ve věku 19 a 20 let.

„Žena bohužel havárii nepřežila, muže převáželi zdravotníci pozemní cestou do nemocnice. Nehodu s fatálními následky prověřují kutnohorští kriminalisté, kteří již nařídili soudní pitvu u zemřelé ženy,“ uvedla Suchánková.

Řidič podle ní nebyl kvůli vážnému zranění schopný podstoupit dechovou zkoušku na alkohol, proto u něj policisté nařídili odběr krve v nemocnici. „Rovněž nechali zajistit havarované vozidlo do depozitu ke znaleckému zkoumání a zajištění stop,“ dodala mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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