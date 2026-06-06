Nehoda se stala krátce před půlnocí. Dvaadvacetiletý řidič jel z Křesetic do Úmonína a z neznámých příčin narazil do stromu. Vrtulník ho s vážným zraněním přepravil do nemocnice. V autě s ním cestovala o rok mladší žena a dva další muži ve věku 19 a 20 let.
„Žena bohužel havárii nepřežila, muže převáželi zdravotníci pozemní cestou do nemocnice. Nehodu s fatálními následky prověřují kutnohorští kriminalisté, kteří již nařídili soudní pitvu u zemřelé ženy,“ uvedla Suchánková.
Řidič podle ní nebyl kvůli vážnému zranění schopný podstoupit dechovou zkoušku na alkohol, proto u něj policisté nařídili odběr krve v nemocnici. „Rovněž nechali zajistit havarované vozidlo do depozitu ke znaleckému zkoumání a zajištění stop,“ dodala mluvčí.
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